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вторник, 25 августа 2020 00:45

Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа

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Автор: Kyiv Critics Week
  Композиция постера Киевской недели критики построена вокруг фестивального центра - столичного кинотеатра «Жовтень». В нем четвертый год подряд проходят все показы кинособытия. В этом году здание изобразили в стилистике футуристических ретроплакатов как центр притяжения для ценителей кино
Композиция постера Киевской недели критики построена вокруг фестивального центра - столичного кинотеатра «Жовтень». В нем четвертый год подряд проходят все показы кинособытия. В этом году здание изобразили в стилистике футуристических ретроплакатов как центр притяжения для ценителей кино

4-й ежегодный кинофестиваль "Киевская неделя критики" представляет постер этого года и кураторов программы. Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 22 по 28 октября.

Кураторы мероприятия - украинские кинокритики: редакторка раздела "Культура" онлайн-издания LB.ua и соучредительница Союза кинокритиков Украины Дарья Бадьер, режиссер и основатель интернет-журнала об авторском кино Cineticle Станислав Битюцкий, автор изданий LB.ua, "Фокус" и DTF Magazine Сергей Ксаверов и журналистка DTF Magazine, ведущая подкастов на "Радио Подол" Анна Дацюк. Представят каждый фильм программы. А после показов будут обсуждать со зрителями. Также запланированы дискуссионные встречи.

"В этом году фестиваль в настоящем кинотеатре - это нечто невероятное, - говорит Дарья Бадьер. - Прийти в кинотеатр во время пандемии - больше, чем когда-либо - будет означать приобщение к чему-то важному, получение совместного опыта, встречу вживую. Мы с командой делаем все, чтобы этот опыт был не напрасным, чтобы выбор выйти наружу вместо остаться дома себя оправдал. Ленты, которые мы хотим показать, достойны этого".

Программа Киевской недели критики состоит из трех традиционных секций - международной программы с актуальными лентами из лайнапов главных мировых кинофестивалей, тематической ретроспективы культовой классики, а также киевских премьер главных украинских фильмов этого года.

В рамках 4-го фестиваля также создана индустриальная секция "Первый взгляд". Туда войдут студенческие работы, отобранные студентами, изучающими киноискусство. Эти картины будут представлены ведущим украинским продюсерам, отборщикам кинофестивалей и кинокритикам.

Часть программы мероприятия объявят в начале сентября.

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Международный кинофестиваль "Киевская неделя критики" проводится с 2017 года. Создан с целью ознакомления зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. Организатор - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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