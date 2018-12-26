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среда, 26 декабря 2018 20:45

Сколько собрал "Секс и ничего личного" за первые выходные

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За первый уикенд романтическая комедия "Секс и ничего личного" собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн. Заняла с этим показателем четвертое место в украинском прокате.

Фильм увидели более 120 тис. украинских зрителей.

Фильм "Секс и ничего личного" создан при поддержке Госкино. Лента вышла в украинский прокат 20 декабря.

По сюжету, на предложение руки и сердца Сергею говорят, что он в постели полный ноль. Герой принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой. Девушка обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка.

Режиссер фильма - Ольга Ряшина. Продюсеры - Юрий Минзянов, Влад Ряшин.

В ролях - Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур, Сергей Притула, Андрей Данилко.

Автор: facebook
  "Секс и ничего личного" собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн
"Секс и ничего личного" собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн

В сети появился новый тизер украинской комедии "Секс и ничего личного" режиссера Ольги Ряшин.

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