Сколько собрал "Секс и ничего личного" за первые выходные

За первый уикенд романтическая комедия "Секс и ничего личного" собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн. Заняла с этим показателем четвертое место в украинском прокате.

Фильм увидели более 120 тис. украинских зрителей.

Фильм "Секс и ничего личного" создан при поддержке Госкино. Лента вышла в украинский прокат 20 декабря.

По сюжету, на предложение руки и сердца Сергею говорят, что он в постели полный ноль. Герой принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой. Девушка обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка.

Режиссер фильма - Ольга Ряшина. Продюсеры - Юрий Минзянов, Влад Ряшин.

В ролях - Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур, Сергей Притула, Андрей Данилко.

Автор: facebook "Секс и ничего личного" собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн

В сети появился новый тизер украинской комедии "Секс и ничего личного" режиссера Ольги Ряшин.