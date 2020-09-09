Сколько денег выделят на украинское кино в 2021 году

Карандеев отметил, что государство, которое на сегодня является ключевым инвестором кино в стране, должно финансировать в том числе и некоммерческие ленты. Фото: Pixabay

В бюджет 2021 года Министерство культуры и информационной политики планирует заложить 1 млрд грн на финансирование кинематографа.

Сейчас есть три источника финансирования киноотрасли - кроме Госкино, это МКИП и Украинский культурный фонд, сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Мы закладываем на следующий год, у нас цель - это миллиард гривен, которые должны идти на проекты кинематографии ... Наша задача - расширять объемы финансовой поддержки", - сказал Карандеев.

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По его словам, три источника финансирования - это неправильно. Должно быть одно - Госкино, которое и должно финансировать.

Карандеев отметил, что государство, которое на сегодня является ключевым инвестором кино в стране, должно финансировать в том числе и некоммерческие ленты.

"Возможно, чем больше будет денег, тем будет больше такого результата ... Пропорция подтверждается постоянно из года в год. Чем больше финансирование, тем больше хороших фильмов, которые находят соответствующую оценку со стороны среды", - подчеркнул Карандеев.

Первая масштабная онлайн-библиотека украинских короткометражных фильмов начала работать в Украине. Она называется Ukrainian Short Films. База доступна в 2 языковых версиях - украинской и английской. Запуск последней запланировали на начало сентября этого года. Находить нужное кино в ней можно по названию, тематике, имени режиссера, году выхода, продолжительности или жанру фильма.