Начала работать онлайн-библиотека украинских короткометражек

Размещение фильмов в базе Ukrainian Short Films для украинских режиссеров является бесплатным. Фото: pixabay

Первая масштабная онлайн-библиотека украинских короткометражных фильмов начала работать в Украине.

Она называется Ukrainian Short Films, пишет "Новое время".

База доступна в 2 языковых версиях - украинской и английской. Запуск последней запланировали на начало сентября этого года. Находить нужное кино в ней можно по названию, тематике, имени режиссера, году выхода, продолжительности или жанру фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

"Десятки и сотни украинских короткометражных фильмов, прогремевших на кинофестивалях, или растворялись в небытии, или выкладывались на YouTube, где также терялись и со временем исчезали. Создание базы украинского кино призвано решить эту проблему ", - рассказал киновед и контент-менеджер Ukrainian Short Films Александр Телюк.

Размещение фильмов в базе Ukrainian Short Films для украинских режиссеров является бесплатным. Сейчас база насчитывает полсотни фильмов и ее наполнение продолжается.

Просмотр фильмов доступен после аккредитации.

Украинский короткометражный триллер Together (Вместе) менее чем за 2 месяца получил 5 международных кинонаград. В частности, лента стала победителем в номинации "Лучший фильм ужасов" по версии сразу 3 международных премий.