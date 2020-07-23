Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград

Режиссер ленты Together Макс Балтер. Фото: maxbalter.com

Украинский короткометражный триллер Together (Вместе) менее чем за два месяца получил 5 международных кинонаград.

В частности, лента стала победителем в номинации "Лучший фильм ужасов" по версии сразу трех международных премий, сообщает БЖ.

Украинский короткометражный хоррор рассказывает о самоизоляцию во время карантина. Снял ленту Together режиссер Макс Балтер в конце мая. С тех пор фильм

успел получить 5 наград международных кинофестивалей.

Фильм стал победителем в номинации "Лучший хоррор" по версии французского Paris Play Film Festival, американской New York Movie Awards и итальянской Florence Film Awards. В то же время в США киноленту отметили как "Лучший фильм, снятый дома на карантине" (American Golden Picture International Film Festival). А победу в номинации Best VFX за лучшие визуальные эффекты отдали Украинской триллера в Италии на Assurdo Film Festival.

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Кроме того, фильм Балтера отметили в категориях "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа" кинопремиями Venice Film Awards в Италии, European Cinematography Awards в Нидерландах и Prague International Monthly Film Festival в Чехии.

Украинский режиссер Макс Балтер снял короткометражный триллер о самоизоляцию во время пандемии. Главной героине Анне постоянно кажется, что в квартире есть кто-то чужой. 6-минутный триллер "Together" (Вместе) рассказывает историю об одиночестве и тревожность при самоизоляции на карантине. Съемки длились 16 часов, съемочной площадкой стала квартира режиссера Макса Балтера.