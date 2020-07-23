Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 423
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3402
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1800
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7686
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 864
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1962
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
5
2
5
9
6
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
ТНМК сыграли вертикальный концерт
ТНМК сыграли вертикальный концерт
Видео
Все видео
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 639
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 315
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
Просмотров: 45
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
четверг, 23 июля 2020 18:47

Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград

  Комментировать
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Режиссер ленты Together Макс Балтер. Фото: maxbalter.com

Украинский короткометражный триллер Together (Вместе) менее чем за два месяца получил 5 международных кинонаград.

В частности, лента стала победителем в номинации "Лучший фильм ужасов" по версии сразу трех международных премий, сообщает БЖ.

Украинский короткометражный хоррор рассказывает о самоизоляцию во время карантина. Снял ленту Together режиссер Макс Балтер в конце мая. С тех пор фильм

успел получить 5 наград международных кинофестивалей.

Фильм стал победителем в номинации "Лучший хоррор" по версии французского Paris Play Film Festival, американской New York Movie Awards и итальянской Florence Film Awards. В то же время в США киноленту отметили как "Лучший фильм, снятый дома на карантине" (American Golden Picture International Film Festival). А победу в номинации Best VFX за лучшие визуальные эффекты отдали Украинской триллера в Италии на Assurdo Film Festival.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка

Кроме того, фильм Балтера отметили в категориях "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа" кинопремиями Venice Film Awards в Италии, European Cinematography Awards в Нидерландах и Prague International Monthly Film Festival в Чехии.

Украинский режиссер Макс Балтер снял короткометражный триллер о самоизоляцию во время пандемии. Главной героине Анне постоянно кажется, что в квартире есть кто-то чужой. 6-минутный триллер "Together" (Вместе) рассказывает историю об одиночестве и тревожность при самоизоляции на карантине.

Съемки длились 16 часов, съемочной площадкой стала квартира режиссера Макса Балтера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13617
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 11880
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11709
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 10558
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 10224
Культура
Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве
Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве Просмотров: 63
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
 Просмотров: 72
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
5
 Просмотров: 279
Министр культуры Ткаченко сообщил о коронавирусе среди подчиненных
Министр культуры Ткаченко сообщил о коронавирусе среди подчиненных Просмотров: 99
Сенцов прокомментировал поход в политику
Сенцов прокомментировал поход в политику Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
3
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
2
Назвали имя и требования полтавского террориста
Голосов: 342
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua