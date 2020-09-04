"Сказки Украины" посмотрели 11 тысяч зрителей

17 коллективов из 11 областей Украины приняли участие в III Всеукраинском открытом театральном фестивале детских и юношеских коллективов "Сказки Украины".

Участвовать пригласили детские и юношеские театры, инклюзивные театры, в которых задействованы дети с инвалидностью, кружки и студии со всей Украины. Специальным гостем фестиваля стал сказочник Сашко Лирник.

На театральном фестивале “Сказки Украины” состоялись два круглых стола и четыре мастер-класса от членов жури

16 спектаклей-сказок попали в основную программу, а 1 спектакль утвержден вне программы, поскольку по жанру не является сказкой, но привлек внимание жюри как интересная работа.

В прошлые годы просмотр спектаклей проходил в бердянском клубе "Маяк". В этом году зрительный зал - это экраны компьютеров и смартфонов. Видеозаписи спектаклей загрузили на YouTube-канал "Сказок Украины", зрителей приглашали голосовать за фаворитов лайками.

"Наши дети не всегда могут далеко ездить. И большие сцены с софитами, воздушными шариками и писком микрофонов для них серьезное испытание. Но такой формат для актеров с аутизмом - идеальный", - говорит Наталья Гайдай, мать актрисы с расстройствами аутического спектра.

Основные события фестиваля проходили онлайн 28, 29 и 30 августа: 2 круглых стола, 4 мастер-класса от членов жюри, 17 обсуждений и спецсобытие - показ спектакля онлайн. На связи со студией были Бердянск, Запорожье, Киев, Ивано-Франковск, Сумы, Минск и другие города спектаклей-участников. Участие в фестивале было бесплатным. По статистике YouTube, представления и онлайн-события фестиваля посмотрели более 11 тыс. зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

"Онлайн-формат позволил нашему инклюзивному театру показать свою работу широкому кругу зрителей и профессиональному жюри. Наш театр существует 2 года, мы нечасто участвовали в фестивалях, но карантин предоставил такую возможность, что для инклюзивной театральной труппы очень удобно и в материальном, и в психологическом плане", - рассказывает Оксана Шестакова, координатор инклюзивного кукольного театра коммунального предприятия "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара".

Дипломы театрального фестиваля "Сказки Украины" получили все участники. Члены жюри отметили уникальной номинацией каждый коллектив, ведь одна из целей события - побуждать детей к творчеству, вдохновлять и поддерживать актеров.

Фестиваль состоялся при поддержке Украинского культурного фонда.

Фото: Дмитрий Краснокутский

В сентябре стартует XVIІ странствующий международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Продлится до конца декабря и посетит 21 область Украины. Фильмы увидят жители более 200 городов и поселков. Странствующий Docudays UA предлагает к просмотру 16 картин. Среди них 3 полнометражных дебюта отечественных режиссеров из Национального конкурса DOCU/УКРАИНА.