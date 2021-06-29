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вторник, 29 июня 2021 17:30

Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон

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Сериал &quot;Благие знамения&quot; продлили на второй сезон
Фото: Amazon В "Благих знамениях" ангел Азирафаил и демон Кроули в исполнении Майкла Шина (слева) и Дэвида Теннанта (справа) объединяются для спасения мира

Фэнтезийный сериал "Благие знамения" по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана продлили на второй сезон. Будет состоять из 6-ти серий. Съемки начнутся в этом году в Шотландии.

Оригинальный роман "Благие знамения" вышел в 1990-м.

Ангел Азирафаил и демон Кроули жили на Земле тысячелетиями и привыкли находиться среди людей. Перед угрозой предсказанного конца света они решают объединиться и спасти планету и человечество, в то время как другие ангелы и демоны интересуются только враждой между силами добра и зла, по сюжету.

Первый сезон "Благих знамений" вышел в 2019-м. Роли Азирафаила и Кроули сыграли британские актеры Майкл Шин и Дэвид Теннант.

После "Благих знамений" Майкл Шин и Дэвид Теннант вместе снялись в комедийном сериале "Постановка". Действие происходит во время пандемии COVID-19, актеры вынуждены работать над постановкой пьесы в режиме видеоконференций, по сюжету. Первый сезон "Постановки" вышел летом 2020-го, второй - в январе 2021-го.

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