Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон

Фэнтезийный сериал "Благие знамения" по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана продлили на второй сезон. Будет состоять из 6-ти серий. Съемки начнутся в этом году в Шотландии.
Оригинальный роман "Благие знамения" вышел в 1990-м.
Ангел Азирафаил и демон Кроули жили на Земле тысячелетиями и привыкли находиться среди людей. Перед угрозой предсказанного конца света они решают объединиться и спасти планету и человечество, в то время как другие ангелы и демоны интересуются только враждой между силами добра и зла, по сюжету.
Первый сезон "Благих знамений" вышел в 2019-м. Роли Азирафаила и Кроули сыграли британские актеры Майкл Шин и Дэвид Теннант.
После "Благих знамений" Майкл Шин и Дэвид Теннант вместе снялись в комедийном сериале "Постановка". Действие происходит во время пандемии COVID-19, актеры вынуждены работать над постановкой пьесы в режиме видеоконференций, по сюжету. Первый сезон "Постановки" вышел летом 2020-го, второй - в январе 2021-го.
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