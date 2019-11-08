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понедельник, 11 ноября 2019 14:15

Сатира и секс уже не так интересуют украинцев, как историческая литература - Оксана Щур

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Автор: Тарас Подолян
  Лесь Подервянский сейчас меньше может удивить кого-то своей нецензурной лексикой, чем 30 лет назад, - говорит Оксана Щур
Лесь Подервянский сейчас меньше может удивить кого-то своей нецензурной лексикой, чем 30 лет назад, - говорит Оксана Щур

Когда открылись границы, украинская литература должна была очень быстро прожить то, что другие литературы прожили раньше на несколько десятков лет, - говорит литературовед Оксана Щур в интервью журналу "Країна". По ее словам, карнавальная тематика и эротические темы. которыми литература интересовались после отмены советской цензуры, теперь не так актуальны. Во время войны людей больше интересует исторические тематика.

Мы отстали из-за советской цензурі. Надо было это быстро наверстать. Например, смеховую и карнавальную культуру, которой занималось группировка "Бу-Ба-Бу". Это не столько насмешка, сколько свобода писать так, как нельзя было раньше. Писатели пытались попробовать все формы.

Сатирик Лесь Подервянский сейчас меньше может удивить кого-то своей нецензурной лексикой, чем 30 лет назад. Со временем он будет устаревать, потому что его сатира была раньше высмеиванием советских штампов. А сейчас уже выросло поколение, которое уже не понимает, о чем здесь смеются. Уже не тот контекст. Но в 1990-х это было очень свежо.

Мы ускоренно осмысливали тему секса. Когда Винничук написал "Житие гаремное" о Роксолане и гареме с кучей эротических сцен, тогда это было очень круто. А сейчас этим уже никого не удивишь. Надо уже на чем-то другом играть.

Сейчас нас больше интересует психологизм. Украина после войны задается вопросом: почему все так произошло? А как все было до этого? На Книжном арсенале, когда война только начиналась, был всплеск интереса к исторической литературе в популярной форме. Потому что людям стало резко интересно, в чем источники конфликта. Люди начали искать ответы.

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К тому же современный человек немного иначе эмоционально резонирует. Благодаря соцсетям и интернету ты общаешься с теми людьми, с которыми бы никогда не познакомился.

Меняется институт брака. Семья уже не такая, как 100 или 50 лет назад. Люди легче сходятся и расходятся. Жизнь становится более динамичной. Скорее принимаются решения и быстрее происходят коммуникации. Если раньше отношения через бумажные письма могли развиваться очень долго, то сейчас несколько эсэмэсок решают многое за 5 минут ", - рассуждает литературовед.

Интервью с Оксаной Щур читайте в журнале "Країна".

Современная украинская литература дает мало текстов о нынешней украинской-российской войне. Хотя есть немало дневников и воспоминаний с передовой, однако им не хватает высокого писательского уровня. А те писатели, которые этот уровень имеют, о войне почти не пишут. Так считает писатель Борис Гуменюк.

Автор: Валерия Радзиевская
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