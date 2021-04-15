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пятница, 16 апреля 2021 21:00

Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать

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Автор: facebook.com
  Певица Джамала выпустила шестой студийный альбом "Ми". Пластинка напоминает каждому из нас, что в любой ситуации не надо опускать руки, по мнению музыкального эксперта Алексея Подчашинского
Певица Джамала выпустила шестой студийный альбом "Ми". Пластинка напоминает каждому из нас, что в любой ситуации не надо опускать руки, по мнению музыкального эксперта Алексея Подчашинского

Группа Dakh Daughters смотрит на жизнь с улыбкой. Это настоящий талант, который вдохновляет.

Так считает музыкальный критик, главный редактор портала Open.ua Алексей Подчашинский. Поделился с Gazeta.ua четверкой самых интересных альбомов первого квартала 2021-го.

Святослав Вакарчук - "Оранжерея"

Одним из признаков того, что в украинской музыке "почти" весна превратилась в настоящую урожайную пору, стала премьера "Оранжереи". Это уже третий авторский проект Святослава Вакарчука, созданный за пределами "Океана Эльзы".

Как и в двух предыдущих - "Вночі" 2008-го и "Брюссель" 2011-го - в записи приняли участие музыканты группы. Но одним из главных отличий стал женский вокал. Голос Виталины Мусиенко, которая почти пять лет назад победила в вокальном конкурсе "Голос страны", добавил новых красок в песни из-под пера Вакарчука. В некоторых композициях певица звучит на первом плане, есть дуэтные номера со Святославом, есть заметный украшающий бэк-вокал.

В текстах встречаются упоминания о зеленом чае и странные рифмы. Но главное, что поэту Вакарчуку все еще есть, что сказать, задев струны уставших человеческих душ

Основа практически всех песен - фортепиано и гитары. Но интересно то, что на гитаре играют участники коллектива, для которых она не является "родным" инструментом - клавишник Милош Елич и бас-гитарист Денис Дудко.

Один из основателей ОЭ Денис Глинин здесь переместился с массивной ударной к кахону и перкуссии. Гитарист группы Влад Опсеница украсил только одну песню "Моє серце", но сразу несколькими гитарами. Также добавляют джазовой магии музыканты Сергей Сидоренко на трубе и флюгельгорне и Александр Чаркин на тромбоне и бас-трубе.

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Некоторые песни Святослав Иванович написал в разные годы, но по разным причинам они так и не влились в репертуар "Океана Эльзы". Хватает и созданных специально для этого проекта. Тематика личная, душевная. В текстах встречаются упоминания о зеленом чае и странные рифмы. Но главное, что поэту Вакарчуку все еще есть, что сказать, задев струны уставших человеческих душ.

Общее размеренное и согревающее настроение "Оранжереи" срабатывает как песенные лекарства в наше сумбурное карантинное время. Как отмечает Вакарчук в песне "За крок до неба": "Не давай чужим словам намести сніг у думках". А в "Диві": "Кажу я вам, диво в житті буває".

Самые интересные песни: "Оберіг", "Моє серце", "За крок до неба", "Диво".

Джамала - "Ми"

Новый альбом Джамалы - еще один важный релиз марта. Имеет восемь песен. Уже известные слушателю "Кохаю" - совместный с Jah Khalib сингл 2019 года, "Вдячна", Like a Hero - англоязычная версия саундтрека к фильму Агнешки Холланд "Цена правды". И еще пять светлых и вдохновляющих композиций.

Певица сознательно выпустила фактически мини-альбом, с традиционным составом ритм-секции, добавив немного духовых и струнных. Ведь в апреле выйдет еще одна пластинка, более электронная "5:45".

"Ми" - это весенний поп с элементами игривого соула и джаза

"Ми" имеет восемь рассказов, признаний, размышлений на личные темы: веры, благодарности, любви и человеческой силы, которая есть в каждом из нас. Каждая песня полна спектром эмоций. Основа - луч света и надежды.

Это чувствуется с первых оптимистических ноток "Вірю в тебе", посвященной вере в детей и в себя. "Тому що всі ми трошки діти", как замечает Джамала. Добавляется признание в любви в композиции "Вдячна": "Поки в очі дивлюся твої, хай почекає світ". Впоследствии в песне "Ми" - понимание, что только вместе удастся преодолеть любые трудности. А в "Силі" слышим размышления о внутренней силе, которой иногда не хватает, чтобы сделать шаг в сложной жизненной ситуации. "І втомилась я слухати поради всіх. Знаю краще, в чому моя сила", "Тепер не боюсь я болісно впасти, бо сила підхопить як міцний літак. Лише вперед". Даже в композиции "Вогонь і вода" свет: "І нехай сталося так, жалю в мене нема. Пробачай, знай, милий, я вогонь, а ти вода". Всеми цветами радуги счастья и надежды Джамала поет и в произведении "Загадка".

"Ми" - это весенний поп с элементами игривого соула и джаза. Напоминание каждому из нас, что в любой ситуации не надо опускать руки. Стоит вспомнить, что обязательно есть кто-то рядом. Прежде всего - ты сам. Надо лишь заглянуть в зеркало души и сердца.

Самые интересные песни: "Вдячна", "Вогонь і вода", "Загадка".

Kalush - Hotin

Прекрасное рэп-трио Kalush появилось словно из ниоткуда осенью 2019 года со странным и одновременно стильным синглом и клипом "Не маринуй". После этого выпустили трек "Ти гониш" и совместную работу со старшей сестрой по рэп-семье Alyona Alyona "Гори".

На сегодня общее количество просмотров на YouTube первых трех видео группы составляет более 9 миллионов. В общем представили 14 клипов к моменту премьеры дебютного альбома Hotin.

Фирменная читка, украинский мелос, удачное вплетение таких инструментов, как дрымба и сопилка, выделяют Kalush среди других отечественных рэп-групп

Kalush предлагают колоритный флоу на различные темы, а не только о черно-белом мире. Приличные биты. И харизматичных участников: основной автор и солист Олег Псюк, МС Килиммен и мультиинструменталист Игорь Диденчук.

"Ми створюєм навколо себе вайб. Давай до нас у коло залітай", - поют в треке "Вайб". И это важно. Рассказывают истории из жизни, доступным языком, хотя и быстро. Без каких-то стереотипных тем о применении тех или иных веществ. А кроме мощных и бодрых треков в дебютнике нашлось место лирическим номерам "Зорі", "Не забуду", "Дивна".

Фирменная читка, украинский мелос, удачное вплетение таких инструментов, как дрымба и сопилка, выделяют Kalush среди других отечественных рэп-групп.

Самые интересные песни: "Не маринуй", "Зорі", "Тіпок", "Не забуду", "Ти мала не думала".

Dakh Daughters - Make Up

Третий альбом фрик-кабаре Dakh Daughters - одной из самых оригинальных творческих единиц украинской театрально-музыкальной сцены современности.

Накануне выпуска септет представил в Киеве одноименный документально-музыкальный спектакль. Общее одно. Make Up - это частные истории актрис группы, которые превращаются в номера, произведения.

Пока за окном очередной карантин, как тут не представить эти песни в живом исполнении на сцене? А вместе с ними и загримированные, но знакомые лица талантливых исполнительниц

У каждой участницы своя судьба, жизнь, истории. О любви, нежелательных ухаживаниях, отношениях родителей и детей, счастье, мире. Без грима, но с чувствами. Настоящие, живые. Смотреть на жизнь с улыбкой - вот настоящий талант, который вдохновляет.

И все это под традиционное для группы музыкальное сопровождение: скрипка, виолончели, контрабасы, фортепиано, барабаны, аккордеон и другие. Пока за окном очередной карантин, как тут не представить эти песни в живом исполнении на сцене? А вместе с ними и загримированные, но знакомые лица талантливых исполнительниц.

Самые интересные песни: I Want, Suknya v trusakh, Khtila Tila, Rozy.

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5 новых украинских песен, которые стоит слушать этой весной, по мнению Алексея Подчашинского:

8LIS5 - Faded Wisdom

Первый сингл и артхаусный клип 8LIS5 - нового творческого объединения бывших участников группы Esthetic Education Луи Франка, Юрия Хусточки, Андрея Надольского, Ильи Галушко и музыканта и композитора Петра Чернявского.

ZAKHAR - "П'яні, Закохані, Дурні"

Легкий и вайбовый сингл Захара Борисенко, экс-басиста группы "её". Признание в искренней любви, которое способно вдохновить на полет в космос. Как минимум.

Палиндром - "Останній танець"

Свежая работа проекта Степана Главы из "Главы 94". Песня, с которой начинается работа над уже третьим альбомом Палиндрома. О том, что волнует автора, об отвратительных ему вещах. Вот одна из цитат: "Поки телік спекулює стадним смаком, їх кумирам похер, шо на сході стало спекотно".

Ready in LED - Only Tonight

Одна из четырех песен дебютного релиза нового проекта Оли Дибровой - Ready in LED. Ретро-электро эстетика 1980-х дополнена современными музыкальными эмоциями.

Monotonne feat. Tik Tu - "Сутеніє"

Гипнотический и симпатичный дуэт электронных экспериментаторов из Днепра Monotonne и тернопольских котиков Tik Tu.

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"Украина не предлагает альтернативы российской клубной и рэп-музыке. Поэтому украинцы активно слушают российскую. У наших исполнителей продолжается спад. Ежегодно выходит более 300 альбомов, но мало песен можно выделить как потенциальные хиты. А Россия и даже Беларусь производят невероятное количество контента для подростковой и молодежной аудитории. Звезд конвейером выращивают за один-два года. Продвигают через телевизионные и интернет-шоу. Быстро набирают просмотры в социальных сетях

Спрос на украинскую музыку есть. The Hardkiss и "Без обмежень" в этом году готовят концерты на "Олимпийском". "Антитела" собирают стадионы в городах. Ряд исполнителей начали собирать большие залы. И продолжали бы, если бы не карантин. Но это музыка не для подростков, которые слушают русский рэп", - говорит музыкальный критик, главный редактор медиа LiRoom Алексей Бондаренко в интервью журналу "Країна".

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Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
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