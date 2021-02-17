5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году

Автор: facebook.com Певица Кристина Варламова выступает под сценическим именем Люси. Начала музыкальную карьеру в 2017-м. В прошлом году выпустила дебютный альбом Enigma. Стал лучшей украинской пластинкой 2020-го по версии издания "Слух"

Музыкальный критик Алексей Бондаренко назвал пятерку украинских артистов, которые могут быть популярны в 2021-м.

Our Atlantic

Пели на английском, в прошлом году переключились на переосмысление творчества украинских ВИА, с вокалом и текстами а-ля Назарий Яремчук. С первого раза не поймешь - это музыка из 2020-го или 1980-го. Если поработать и залить денег в продакшн, это будет тот же ретро-поп, который является трендовым в мире.

Disappeared Completely

Группа играет англоязычный инди-поп. С 2016-го выпускались на французском лейбле. Треки попадали в чарты Франции, Германии, Великобритании и Венгрии. Если еще немного прокачаются, могут стать первой украинской инди-группой, популярной за рубежом.

Latexfauna

Исполняют дрим-поп. Сочетают суржик с радийностью. 2020-й их заметно затормозил, но хочется верить, что продолжат продвижение.

Люси

Кристина Варламова - исполнительница с большим потенциалом. Исполняет арт-поп, тоже с ретро-звучанием, уже 1990-х. Дебютную пластинку Enigma онлайн-журнал "Слух" поставил на первое место в списке лучших украинских альбомов прошлого года. Если повысит уровень текстов, может стать украинской Grimes.

Стасик

Ветеранка АТО Анастасия Шевченко работает в жанрах фолктроники и хип-хопа. В течение 2019-го представила три песни и одну в прошлом году, но сейчас исчезла. Обещала альбом, но не выпустила. Все еще жду, что она не забьет на музыкальную карьеру. Артист с такой мощной личностью нужен нашему рынку. Ее работы, в частности "Колыбельная для врага" - самое сильное высказывание о войне.

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Интервью с Алексеем Бондаренко читайте в журнале "Країна" от 18 февраля.