Кто в Украине станет новым Вакарчуком

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя может стать "новым Вакарчуком", по мнению музыкального критика Алексея Бондаренко. Фото: facebook.com

Украинской сцене не хватает масштабных фигур. За годы независимости такими становились Скрябин, Скрипка, Вакарчук. В последнее время подобных не появляется.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал музыкальный критик Алексей Бондаренко.

"Святослав Вакарчук остается большим украинским артистом. Но его политическая карьера немного убила музыкальную. До сих пор единственный, кто уверенно может собрать "Олимпийский" чуть ли не в любой момент. Произошло это после Майдана, когда оказалось, что он не только музыкальный герой, но и национальный. Хотя конвертировать в политические дивиденды получилось слабее. Да и у группы сейчас нет нового материала, а имеющийся слабее предыдущего".

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"Новым Вакарчуком", по мнению Бондаренко, может стать Тарас Тополя.

"Антитела" - претендент на следующую большую украинскую группу. Пытаются собирать те стадионы, которые могут. В 2019-м не стали выступать на "Олимпийском", хотя могли. Но собрали "Дворец спорта" дважды подряд. Тополя - яркая личность. Посол ООН по делам молодежи. С понятной политической позицией - активный патриот, ездит волонтером на фронт, помогает армии", - говорит Бондаренко.

Интервью с Алексеем Бондаренко читайте в журнале "Країна" от 18 февраля.

Группа "Океан Эльзы" выпустил анимационный клип на песню "Без тебя меня нет". "Главными героями стала пара кошек с их непростыми отношениями", - прокомментировал лидер группы и автор песни Святослав Вакарчук. Видео создала аниматорка Оксана Курмаз.