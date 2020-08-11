Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале

Фото: Мария Дмитренко

Группа "Антитела" впервые после карантина выступила в Одессе. Дали концерт на Морском вокзале. Презентовали новый сингл "Кино", исполнили также песни из последнего альбома HELLO. После выступления пообщались с фронтменом группы Тарасом Тополей.

Какие изменения внес карантин в вашу жизнь?

- Жизнь, так или иначе, состоит из рутины и определенных механических процессов. Многие из творческих людей действительно не любят рутину, и я не исключение. Нравится делать что-то по желанию, вдохновенно. Хотя нечасто это получается. Но если есть возможность, то из этого обычно рождаются интересные песни, видеоклипы. Поэтому когда случился карантин, наоборот рутины стало меньше, потому что технически остановился наш тур "Hello2020". Мы вернулись домой с гастролей и начали проводить больше времени с семьями и на студии. Мне, например, очень не хватало моментов пробуждения и засыпания с детьми и женой вместе. Еще с группой поработали над новым альбомом. Одна из песен будущей пластинки - "Кино".

Очень не хватало моментов пробуждения и засыпания с детьми и женой вместе

Как новая после карантина реальность повлияла на музыкальную индустрию?

- Нам запретили проводить стадионные концерты, которые были запланированы в рамках тура. Очевидно, что карантин и его последствия изменили устоявшийся жизненный уклад миллиардов людей по всей планете, Украина не исключение. Но я смотрю с оптимизмом на то, что нас ждет дальше. По крайней мере, в этом контексте. Я убежден, что все преодолеем, все переживем, именно эти убеждения и воплощены в песне "Кино". И сам посыл в композиции и в лирике частично связан с той реальностью, в которой мы живем сейчас. Но желание людей наслаждаться жизнью, хорошей музыкой, живыми концертами, атмосферой, энергетикой, которую несет артист со сцены, никуда не исчезло и не исчезнет. Это важная часть человеческой жизни, поэтому я уверен, что мы вернемся к тем привычным форматам концертов, к которым привыкли миллионы людей по всему миру.

"Антитела" всегда в основу своего творчества ставили идею. Мы вкладываем определенный смысловой и эмоциональный посыл через свои песни, это не зависит от технической составляющей, связанной с организацией и проведением концертов, которая сейчас пошатнулась, с покупательной способностью людей, способностью и желанием платить за билеты. Это все нюансы и детали, которые кардинально не влияют на главную идею и миссию группы. Поэтому "Антитела" с самого начала и до сих пор - больше чем просто музыка или живые концерты. И это можно проследить в наших песнях. И тот, кто хочет и может углубиться в нашу лирику, может это увидеть. Даже если что-то произойдет, и завтра "Антител" не будет - песни все равно будут продолжать жить среди людей.

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Имеет ли смысл понятие настоящая музыка вне времени?

- Абсолютно вся музыка - о любви, которая проявлена ​​в той или иной форме в этом мире. Потому что это и энергия, и та единственная сила, которая в принципе строит Вселенную. А уже музыкальные формы, в которых проявляется эта суть - стилистические направления, звучание, аранжировка, определенный вижуал, формат подачи, это все ситуативные вещи. И очевидно, что современная музыка будет меняться, есть определенный генезис, который является результатом экспериментов творческих людей, их переживаний и продвижения вперед. "Антитела" - современная украинская музыка. И мы не консервируем себя в каких-то рамках, мы постоянно работаем над тем, чтобы меняться. И за это нас любят наши поклонники, поэтому сегодня мы такие, завтра, возможно, мы будем немного другие. Но суть останется неизменной.

Задача музыки как одной из форм вибрации Вселенной - помогать человеку. Вытаскивать его на следующий уровень. Вдохновлять на развитие и движение вперед. Поддерживать, когда трудно, в тяжелые моменты жизни, или наоборот делать его счастливым, радостным. Поэтому музыка должна приносить наслаждение. Музыка - это то, что каждый потребляет добровольно, и она должна резонировать с человеком. Музыка - это то, что толкает нас всех вверх, к чему-то более светлому, чистому.

Задача музыки как одной из форм вибрации Вселенной - помогать человеку. Вытаскивать его на следующий уровень. Вдохновлять на развитие и движение вперед

Какими качествами сегодня должен обладать музыкант?

- Музыкант, вообще любая творческая личность, всегда имеет 2 опции коммуникации с реальностью и слушателем. Первый - я сам для себя.

В таком формате ты можешь делать абсолютно все, что хочешь, ты не зацикливаешься на том, кто твой слушатель и кто будет потреблять то, что ты делаешь. Тебе просто фиолетово.

Второй формат - что я могу дать и каким образом я могу так взаимодействовать с людьми, чтобы они почувствовали, поняли и захотели принять то, что я им даю?

И в таком формате ты, как мама, которая пытается накормить грудного ребенка. Мама же не занимает позицию - как хочешь так и ешь? Нет! Она пытается найти как накормить той капелькой молока ребенка, возможно, сейчас еще не понимающего, как правильно есть и что нужно делать. Так же и "Антитела" относятся к тем артистам, которые могли бы с позиции творческих людей делать что угодно и как угодно. Не учитывать мнение людей, которые нас слушают. Но это эгоистическая позиция - я художник, это мой творческий акт, а там хоть трава не расти. "Антитела" же всегда старались идти средней линией. Между крайностями. То есть да, есть наш творческий нарратив, который мы выдаем, но есть форма, в которую мы пытаемся завернуть его так, чтобы людям это было интересно и близко. И соответственно есть музыкальные эксперименты, но напротив них есть определенные предпочтения людей, они хоть и отличаются от тех, которые были там 20 лет назад, но в целом остаются достаточно консервативными. И ты должен это учитывать, чтобы твое творчество, твою музыку, твой посыл воспринимали максимально правильно и широко. Современный музыкант может или закрыться в ракушку, или раскрываться и пытаться держать контакт с теми людьми, для которых он творит.

Что для вас важно в музыке и что в ней ищете в данный момент?

- Для меня в музыке важно, чтобы человек от нее получал определенную эмоцию. Если от нее подходит ком к горлу, или бегают табуном мурашки по коже - это значит, что музыка работает. Для меня важно видеть и понимать, что людям в какой-то момент наши песни помогают. Это важно. А кроме того, есть куча сопутствующих, других вещей, важно, чтобы музыка звучала на радио, важно, чтобы она была в телевизорах, в интернете. Чтобы она стояла на условных полках, к которым люди могут подойти и попробовать.

3,5 час. провели закопанными в песок музыканты группы "Антитела" на съемках клипа "Кино". "Не жара была самой страшной, а то, что песок сдавливал все тело и было трудно дышать. У некоторых начались панические атаки, вызванные клаустрофобией. Пожалуй, можно было сделать это как-то по другому, но мы решили - если уж делать что-то, то по-настоящему, - рассказывает Тарас Тополя. - Делали видео таким, чтобы каждый мог интерпретировать его на себя, через собственное восприятие, добавить свое понимание и сокровенный контекст.