"Океан Эльзы" выпустил мультик

Героями клипа "Без тебя меня нет" группы "Океан Эльзы" стала пара котов. Их создала аниматорка Оксана Курмаз. Фото: Youtube

Группа "Океан Эльзы" выпустила анимационный клип на песню "Без тебя меня нет".

"Видимо, это самый танцевальная трек, который мы записывали в своей жизни, - говорит лидер группы Святослав Вакарчук. - Это первое видео "Океана Эльзы", для которого нарисовали мультфильм. Главными героями стали парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями".

Автор песни - Святослав Вакарчук, видео - аниматорка Оксана Курмаз. Также создала стикеры с героями клипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи

Песня "Без тебя меня нет" войдет в новый 10-й альбом "Океана Эльзы". Планируют выпустить в 2021-м и устроить тур 25 городами.