DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик

В состав этногруппы "ДахаБраха" входят (слева направо) Марко Галаневич, Ирина Коваленко, Елена Цибульская и Нина Гаренецкая. Для коллектива номинация и победа на американской музыкальной премии "Грэмми" - лишь дело времени, по мнению музыкального критика Сергея Кейна. Фото: facebook.com

Музыкальные награды в основном отвлекают аудиторию от музыки.

Так считает музыкальный критик, главный редактор онлайн-журнала Comma Сергей Кейн. Рассказал Gazeta.ua об особенностях премии "Грэмми" и ключевых лауреатов этого года.

Насколько "Грэмми" адекватно отражает мировую или хотя бы американскую музыкальную сцену? Ее выбор значит для индустрии?

– Премия "Грэмми" никогда не имела связи с мировыми музыкальными процессами. Раньше могла навязывать свои интересы остальному миру, но и эта способность стремительно уходит в прошлое.

Например, вокруг планеты уже несколько лет гремит корейский поп. "Грэмми" же заметили его только в 2021-м, и только одной несчастной номинацией во второстепенной категории для группы BTS. И даже не победой.

К тому же в мире растет влияние нишевой музыки, локальных сцен - у американской премии нет оптики, чтобы все это рассмотреть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили победителей премии "Грэмми-2021"

Если же говорить о рынке США, ситуация тоже бессмысленная. Возьмем поп-музыку. Самые сильные и успешные поп-альбомы прошлого года выпустили The Weeknd, Тейлор Свифт и Дуа Липа. Это очевидно и массовому слушателю, и критикам. Однако The Weeknd не получил ни одной номинации. В остальных жанрах - кроме разве что кантри, что иронично - все еще более неуклюже и нелогично.

Аудитория "Грэмми" все видит. Рейтинги трансляции падают. Только по сравнению с прошлым годом ссохлись на 51%. Более того, исторически артисты соглашались на участие в церемонии, потому что выступление или победа поднимали продажи на сотни процентов. Но каждый год эти приросты неприлично уменьшаются. У исполнителей почти не осталось мотивации на этот карнавал. Наоборот, становится выгоднее его открыто осуждать, как делают Карди Би, Дрейк, Ники Минаж. Или даже бойкотировать, как The Weeknd или Канье Уэст.

Единственные, на кого "Грэмми" влияют - это устаревшие СМИ. В Америке большинство из них, особенно музыкальные, в той или иной степени подконтрольны индустрии. Мировые же издания подключаются по инерции. Поэтому я надеюсь, что с годами украинские медиа будут освещать эту премию лаконичнее, перенаправляя освободившийся ресурс на захватывающие события местной сцены, ведь их хватает.

Вообще, легко критиковать "Грэмми" из Украины. Но это типичная ситуация для большинства мейнстримовых наград в мире, включая украинскую YUNA. Недоработанная методика отбора, крепкие шоры касательно жанров, музыкальных подходов, нарративов, гендера и, в результате, падение рейтингов.

Как относитесь к премии с точки зрения художественного веса? Насколько их решения совпадают с мнением критиков?

– Сегодня практически ни одна музыкальная премия не имеет веса с точки зрения критики и художественной веса. Не могу привести пример, который этот вес имеет.

На самом деле музыкальные награды основном отвлекают аудиторию от музыки. А те, которые лихо пытаются держать фокус на творчестве, почти не выбиваются за пределы музыкально-тусовочных кругов. Это валидация своих среди своих. Иногда похлопать по плечу бывает полезно, и на этом, к сожалению, все их влияние.

Последний интересный дискурс в наградной сфере - когда рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN 2018. Это академическая награда и признание современного хип-хопа как высокого музыкально-поэтического искусства породило много дискуссий, давно назревали.

С "Грэмми" часто связаны скандалы. Почему так происходит и что больше всего критикуют?

– Организаторы премии - консервативные люди. "Грэмми" блуждает в комнате с граблями и не успевает за моралью, которая стремительно совершенствуется и меняется. С другой стороны, скандалы и мемы - еще и последняя попытка удержать любой полуживой интерес к себе. Поводов могут быть десятки. Кроме упомянутых, это вопрос расы и гендера как среди номинантов, так и в оргкомитете.

Насколько "Грэмми" может быть интересна украинскому слушателю? Или это чисто американская "внутренняя кухня"?

– Я понимаю, почему премия до сих пор может интересовать некоторых музыкантов. В конце концов, это признание определенной группки авторитетных людей в развитой и требовательной индустрии. В нескольких категориях победа также может иметь влияние на промоутеров - скажем, в джазе или global music. Но на этом все. Для слушателей из Украины и большинства других территорий там особо нечего ловить. В поп-сегменте вы не найдете ничего хорошего, кроме нескольких альбомов, и так кричат ​​на вас с радиоприемников и стримингових топов. В остальных жанров получите нерелевантные выборку. Интересные, неожиданные исключения среди триумфаторов случаются раз в десятилетие. Красивые выступления происходят немножечко чаще, но не сильно.

Главной триумфатором в этом году стала Бейонсе. Получила 4 награды. Таким образом установила рекорд среди женщин за всю истории премии - всего 28 статуэток. В чем ее феномен?

– Если коротко, феномен Бейонсе - космический совпадение трудолюбия, творческой энергии, харизмы, голоса, ума и обстоятельств. Как по мне, она - абсолютная поп-звезда нашего времени, как когда-то Элвис Пресли или Майкл Джексон. Чтобы убедиться, советую посмотреть ее эффектный концертный фильм Homecoming, записанный на фестивале Coachella 2018.

В поп-королевы куча золотых граммофонов, но все равно регулярно случаются какие-то неприятности. То ее игнорируют в основных категориях, то Адель плачет на сцене и извиняется перед Бейонсе, победившей не та.

Тейлор Свифт стала первой певицей, которая трижды победила в номинации "Альбом года". Как ей это удалось?

– Тейлор - выдающийся поп-артистка. С альбомом folklore она единственная из всех американских звезд уловила дух 2020 - изоляцию, меланхолию, хрупкость, стремление тишине, легкости, гармонии. Конечно, помогли соавторы и продюсеры песен - Аарон Десснер из группы The National и давний коллега Джек Антонофф. Но выбрать людей для сотрудничества и настроить на свое настроение - тоже часть таланта.

Госпожа Свифт постоянно меняется, и поэтому сохраняет свежесть. Три пластинки, за которые она получила статуэтки - это все достаточно разная музыка. Ну и плюс - милая девушка, дружит с индустрией. "Грэмми" таких любит.

Второй год подряд получает призы Билли Айлиш. Можно говорить, что это не одномоментный успех, и артистка продолжает удивлять?

– Ее трек everything i wanted - прекрасное завершение эры первого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? И здесь мы говорим о номинации "Запись года", отдельную от "Песня года". А в записи Билли и его брат-продюсер Финнеас до сих пор делают простые, но удивительно эффективные вещи, на которые заглядывается вся мировая индустрия.

В свою очередь песня No Time To Die - неожиданно один из самых удачных саундтреков серии фильмов о Джеймсе Бонде. Выдержанный в фирменном стиле Бондианы одновременно действительно современный. Билли Айлиш продолжает раскрываться как уникальная артистка, вокалистка, автор. Дальнейший путь покажет вторая пластинка, которая может выйти в этом году. Впрочем, я почти уверен, особенно после просмотра свежей документалки The World's a Little Blurry, что успех будет. Чтобы она была жива-здорова.

И о чем мы говорим, если Билли просто перекрасила волосы - и моментально побила рекорд лайков в Инстаграми. Она - идол.

Стоит ли отметить кого-то еще из победителей?

– В номинации "Лучший прогрессивный R&B альбом" статуэтку получил Thundercat с релизом It Is What It Is. Вот на него стоит обратить внимание. Яркий артист, уникальный бас-гитарист, современная легенда.

Кого из музыкантов на этот раз незаслуженно обошли вниманием?

– О The Weeknd я уже упоминал. За "Рэп-альбом года" все премии мира требую отдать группы Run The Jewels. Их RTJ4 - увлекательный остросюжетный блокбастер, а для США еще и воплощение настроений 2020-м. Почему ребят обошли вниманием - не знает никто. Сами они отреагировали на игнорирование в духе "и вас туда же посылаем".

В джазе я бы хотел видеть альбом-возвращение легенды Идриса Акамура, недавно отпраздновал 70-летний юбилей, а также усопших пионеров Тони Аллена и Хью Масекелу. Это все огромный пласт, богатый африканский наследство, но он слишком условный для США.

В категории Best Global Music Album хочется смелых, живые релизов. Например, дебютник занзибарская артистки Сити Мухаррам - магическая смесь стилей различных африканских стран, а также Индии и Ближнего Востока. Хорошо, что номинировали Altin Gün с их солнечными турецкими мотивами, но 2021 на улице - этому блестящему группы место среди рок-музыки.

Могут ли украинцы претендовать на "Грэмми"? Кроме классической категории, в которой было несколько лауреатов-выходцев из Украины. Например, попасть в номинацию Best Global Music Album. Что для этого нужно? Какие артисты имеют хоть какие-то шансы на награду?

– Категория global music тоже славится своей стереотипностью, и вообще это реально. И победа в этой номинации может помочь в карьере.

Сначала надо, чтобы кто-то из причастных к премии вовремя внес ваш альбом в реестры. А дальше - проводить прицельный маркетинг, чтобы нужные люди поставили нужные галочки в анкетах для голосования. Или же просто быть безусловно крутым и иметь сильную натуру. Думаю, для группы "ДахаБраха" номинация на "Грэмми" - лишь дело времени. А если честно, то и победа.

"Грэмми" - одна из самых престижных наград в современной музыке, которую сравнивают с "Оскаром" в кино. Вручает американская Академия звукозаписи ежегодно с 1959-го. 63-я церемония награждения состоялась 14 марта в выставочном комплексе Los Angeles Convention Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Определили победителей в 83 категориях. Больше всего призов получила певица Бейонсе. Победила в номинациях "лучше R&B-исполнение", "лучшая рэп-песня", "лучшее рэп-исполнение" и "лучшее музыкальное видео". Всего имеет 28 статуэток "Грэмми". Больше только у дирижера Георга Шолти - 31.