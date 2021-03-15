Объявили победителей премии "Грэмми-2021"

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Тейлор Свифт стала 1-й женщиной, которая 3 раза победила в категории "Альбом года", а Билли Айлиш завоевала награду в категории "Запись года" с композицией Everything I Wanted.

Всего Академия звукозаписи США наградила артистов более чем в 80 категориях, сообщается на сайте премии.

Фото: Reuters

В основных номинациях победили:

"Альбом года" - Folklore американской певицы Тейлор Свифт;

"Песня года" - I Can not Breathe в исполнении H. E. R.;

"Лучший молодой артист" - Megan Thee Stallion;

"Лучший поп-альбом" - Future Nostalgia американской певицы Дуа Липа;

"Лучшее соло-исполнение в стиле поп" - Watermelon Sugar, Гарри Стайлз;

Лучший рэп-альбом - King's Disease, Nas;

Лучший альтернативный альбом – Fetch the Bolt Cutters американской певицы Фионы Эппл;

Лучшая R&B-песня - Better Than I Imagined.

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Хип-хоп-певица H.E.R., настоящее имя Габриэлла Уилсон, с треком I can't breathe завоевала премию "Грэмми" в номинации "Песня года". В композиции цитируются последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом году погиб от рук американских полицейских в Миннеаполисе.