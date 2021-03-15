Объявили победителей премии "Грэмми-2021"

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Тейлор Свифт стала 1-й женщиной, которая 3 раза победила в категории "Альбом года", а Билли Айлиш завоевала награду в категории "Запись года" с композицией Everything I Wanted.
Всего Академия звукозаписи США наградила артистов более чем в 80 категориях, сообщается на сайте премии.
В основных номинациях победили:
"Альбом года" - Folklore американской певицы Тейлор Свифт;
"Песня года" - I Can not Breathe в исполнении H. E. R.;
"Лучший молодой артист" - Megan Thee Stallion;
"Лучший поп-альбом" - Future Nostalgia американской певицы Дуа Липа;
"Лучшее соло-исполнение в стиле поп" - Watermelon Sugar, Гарри Стайлз;
Лучший рэп-альбом - King's Disease, Nas;
Лучший альтернативный альбом – Fetch the Bolt Cutters американской певицы Фионы Эппл;
Лучшая R&B-песня - Better Than I Imagined.
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Хип-хоп-певица H.E.R., настоящее имя Габриэлла Уилсон, с треком I can't breathe завоевала премию "Грэмми" в номинации "Песня года". В композиции цитируются последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом году погиб от рук американских полицейских в Миннеаполисе.
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