Назвали песню года по версии "Грэмми"

Хип-хоп-певица H.E.R., настоящее имя Габриэлла Уилсон, с треком I can't breathe завоевала премию "Грэмми" в номинации "Песня года".

В композиции цитируются последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом году погиб от рук американских полицейских в Миннеаполисе, сообщается на сайте музыкальной премии. Именно после этого инцидента в США вспыхнули антирасистские протесты Black Lives Matter.

На 63-й церемонии H.E.R. сопровождала соавтор песни и исполнительница Тиара Томас.

Автор: Reuters H.E.R. сопровождала соавтор песни и исполнительница Тиара Томас.

В этом году премия "Грэмми" вручается в 84 номинациях. Рекорд по количеству побед установила Бейонсе, получив 28 наград.

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Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би стала первой женщиной-рэппером в истории, которая получила бриллиантовый статус песни. Его присвоила американская ассоциация звукозаписывающих компаний за песню Bodak Yellow.