Впервые женщина-рэппер получила бриллиантовый статус песни

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би стала первой женщиной-рэппером в истории, которая получила бриллиантовый статус песни. Его присвоила американская ассоциация звукозаписывающих компаний за песню Bodak Yellow. Разошелся в 10 млн экземпляров.

Bodak Yellow вышел летом 2017 года. В нем Карди Би рассказывает о своем прошлом и заявляет о намерении покорить музыкальную индустрию. Содержит строки о бренде обуви Кристиана Лубутена. После этого его продажи выросли на 217%.

Мелодию позаимствовала у певца Kodak Black, с его песни 2014-го No Flockin. "Черный" заменила на "желтый", потому что накануне в интервью MTV News Карди Би назвала себя желтой.

Bodak Yellow имеет две премии "Грэмми". Журнал Billboard поставил ее на второе место среди лучших песен года. Клип сняли в Дубае, певица катается на верблюдах по пустыне. Видео набрало 960 млн просмотров.

Карди Би также стала первой девушкой-рэпером, чьи хиты дважды попадали на первое место чарта Billboard. Это песни I Like It, Bodak Yellow, WAP и Girls Like You.

Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount. Лента будет выполнена в духе классических комедий вроде "Тутси" и "Миссис Даутфайр". 2019-го певица впервые снялась в кино - криминальной драме "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес. Карди Би имеет опыт стриптизерши, которым не стесняется. Также планирует сняться в девятой части "Форсажа".