Почему молодежь слушает русский рэп

2 клипа российского рэпера Моргенштерна вошли в топ-10 музыкальных видео, которые набрали больше всего просмотров на ютубе в Украине в прошлом году. В рейтинге - один украинский исполнитель. Фото: facebook.com

Украина не предлагает альтернативы российской клубной и рэп-музыке. Поэтому украинцы активно слушают российскую.

Так считает музыкальный критик Алексей Бондаренко.

"У наших исполнителей продолжается спад. Ежегодно выходит более 300 альбомов, но мало песен можно выделить как потенциальные хиты. А Россия и даже Беларусь производят невероятное количество контента для подростковой и молодежной аудитории. Звезд конвейером выращивают за один-два года. Продвигают через телевизионные и инернет-шоу. Быстро набирают просмотры в социальных сетях".

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Бондаренко отмечает, что языковые квоты на радио дали толчок артистам с украиноязычной музыкой. Но не способствовали появлению новых имен.

"Спрос на украинскую музыку есть. The Hardkiss и "Без обмежень" в этом году готовят концерты на "Олимпийском". "Антитела" собирают стадионы в городах. Ряд исполнителей начали собирать большие залы. И продолжали бы, если бы не карантин. Но это музыка не для подростков, которые слушают русский рэп", - говорит критик.

Добавляет, что достойная конкуренция не появилась, потому что в индустрии мало денег.

Интервью с Алексеем Бондаренко читайте в журнале "Країна" от 18 февраля.

Ни один украиноязычный клип не попал в первую десятку самых популярных музыкальных видео на ютубе в Украине за 2020 год. Единственный отечественный исполнитель в топе - Monatik. Его песня "Вечериночка" в соавторстве с Верой Брежневой набрала 26 млн просмотров. Остальные - из России.