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четверг, 21 января 2021 14:30

Москали из песен Виктора Цоя сделали оружие

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Москали из песен Виктора Цоя сделали оружие
Лидер российской группы "Кино" Виктор Цой (слева) летом 1986-го снялся в дипломном фильме украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул". Его герой сидит в одном из киевских кафе с другом - сыграл Алексей Ковжун (в центре) и женой - воплотила Светлана Николаева. i.ytimg.com

В марте в киевском "Дворце спорта" выступит российская группа "Кино". На сцене появится в классическом составе. В основе выступления - оцифрованный с оригинальных многоканальных записей голос лидера "Кино" Виктора Цоя. Он погиб в 1990 году.

Шоу будет сопровождать видеоряд из графики, анимации, архивных съемок.

- К сожалению, супермегагруппа "Кино" сейчас работает на российский империализм. Москали талантливые в одном - умеют из чего угодно сделать оружие. Из детского смеха, поцелуя, песни, - говорит медиаэксперт Алексей Ковжун.

Разговариваем о посмертном концерте в Киеве легенды русского рока.

Когда украинцы поймут, что россияне нас невидимыми нитями сшивают назад?

Музыка играет очень важную в этом роль. Потому что проходит непосредственно к эмоциям. Любое рацио, критическое мышление, не поможет в этом случае. Когда росияне в середине 1990-х начали проект "Старые песни о главном" всем очень нравилось. А я тогда еще говорил, что это начало реставрации совка. Нам пытаются надеть на голову, что якобы "ну да, были перегибы, но колбаса по 2.20, все молодые красивые, девушки отзывчивые, небо синее". Российские оппозиционеры тоже об этом пишут, что из песен советского разлива по ТВ начался новый сталинизм.

Кто-то воспринимает "Старые песни о главном" как российский вариант голливудских ностальгических фильмов о выпускных в 1950-х.

Когда песню советской эстрады играет какой-то современный кумир, она эмоционально примеряет людей с прошлым. Опыт жизни в СССР не переосмысливается критично, а на него наносится розовая краска ностальгии. А ностальгия - это зло. Это вещь, которая мешает двигаться дальше, меняться. Напоминает тебе, что золотой век самом деле уже был, а будущее страшное и не определено.

Младшие коллеги не могут понять, почему для 40-50 летних украинцев часто родные "Вопли Видоплясова" или "Братья Гадюкины" не так культовые, как Цой. Объясняю, что эти группы народ любил, но в массе своей воспринимал как "Курган и Агрегат" сейчас. То есть как что-то просто прикольное, а для души был русский рок.

Мы об этом говорили с музыкантами, вообще в культурологической среде. Что центр принятия решений был не здесь. "Океан Эльзы" и Верка Сердючка вернулись суперзвездами из Москвы. Когда у тебя подавлена, вытоптана, покалечена культурная элита, то ты не имееш ориентиров. Разбитый компас. Ты ждешь, чтобы кто-то тебе сказал. Когда ВВ вернулись после полугодовых гастролей во Франции, все такие: "ну нифига себе". Действительно удачная параллель с "Курган и Агрегат". Потому что песни Олега Скрипки суржиком так и воспринималась, как творчество селюков. Как прикол. А Цой поет о настоящем. Чтобы украинцы так думали, ушло много лет работы НКВД, а затем КГБ.

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Антин Мухарский рассказывал, что до 2013 года для него кумиром был Владимир Высоцкий. Но когда услышал на Майдане со стороны беркута "Идет охота на волков", то отрезало. Для скольких украинцев действительно отрезало Цоя и Высоцкого после начала войны?

Ну Высоцкий, на мой взгляд, это чисто российский феномен. Водочная психоделия. У меня есть один друг, который специально носит с собой горсть российского мелочи. И когда видит, что уличные музыканты поют Цоя, бросает им рубли. Мне кажется, что это верный подход. Уличные музыканты - это отражение ожиданий. Сыграл песню - получил копеечку. Поэтому я понимаю, что если будут плохо бросать за русский рок, то он начнет, скажем, ВВ петь. Или займется чем-то другим, и не будет лезть в уличные музыканты, если ему настолько дорог "Мумий Тролль" какой-то. Было бы интересно провести исследования, но даже посмотрев цифры Youtube ежегодно, у меня остатки волос шевелятся. Все же держит нас эта рука мертвеца. И Цой здесь - это такое. Чемпион у нас по просмотрам - Моргенштерн.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 21 января.

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