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четверг, 05 августа 2021 15:09

"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты

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&quot;Сабачку!&quot; против &quot;За Бацьку!&quot;: какие мемы породили белорусские протесты
"Каждую секунду в белорусских тюрьмах кого пытают", - напоминает писатель Ольгерд Бахаревич. Фото: Gazeta.ua

Писатель Ольгерд Бахаревич насчитал 50 эпитетов, которыми самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ругал участников протестов, которые продолжаются в стране больше года. Собрал их в эссе.

Об этом рассказал в интервью журналу "Країна".

"Попробовал составить небольшой словарь революции. Преимущественно основывается на высказываниях Лукашенко. То, что он говорит о нас, обыгрывается, входит в лексикон. Считал, какими словами обзывал людей. Получилось около 50 эпитетов", - говорит Бахаревич. Цитирует кричалку, в которую митингующие на улицах обыграли эти "эпитеты" Лукашенко:

Крысы здесь?

Здесь.

Проститутки здесь?

Здесь.

Тунеядцы здесь?

Здесь.

Алкоголики здесь?

Здесь.

Жыве Беларусь.

"Самая веселая, самая постмодерная кричалка -" Сабачку!" Иностранцев загоняла в тупик, когда скандировали сотни тысяч. Это пародия на лозунг "За Бацьку!", который выкрикивали сторонники Лукашенко на акциях в его поддержку", - говорит писатель.

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Люди не пойдут на компромисс с властью, утверждает.

"В XXI веке фашизм вернулся в Европу. Этим местом стала Беларусь. Ежедневно у нас кого-то задерживают, сажают, запускают газ в квартиры, чтобы арестовать семьи, выламывают двери. Никто не защищен. Каждый ждет, что к нему придут. И необязательно в чем-то участвовать. Забрать могут за то, что шел по улице и не понравился. За бело-красно-белые носки, за лист, наклеенный на окно. Каждую секунду в белорусских тюрьмах кого-то пытают. Страх, гнев, ужас - главные чувства людей. Действия власти сумасшедшие. Полное отсутствие законов. Государство сжимает кольцо вокруг независимого сообщества. Но в нем миллион человек. Всех не арестуешь", - считает Бахаревич.

Полную версию беседы с Ольгердом Бахаревичем читайте в номере журнала "Країна" за 5 августа.

Следственный комитет Беларуси открыл почти 4,7 тыс. уголовных дел с начала протестов после выборов президента летом прошлого года. С начала массовых протестов в Беларуси в августе 2020-го за политические взгляды задержали более 30 тыс. человек, более 500 признаны политзаключенными, по данным правозащитников.

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