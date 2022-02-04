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пятница, 04 февраля 2022 14:02

Русские проиграли войну за символический Киев

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Русские проиграли войну за символический Киев
Новым проектом Ивана Семесюка стало ютуб-шоу "Інструкція.ЮА". Фото: Olga Zakrevska

- Все оригинальное русское инородное для тех, кто родился в Украине. Даже для этнических россиян, – говорит художник, писатель, музыкант Иван Семесюк. Его новым проектом стало ютуб-шоу "Інструкція.ЮА" об украинских идентичностях.

Об эволюции своего национального сознания рассказал в интервью журналу "Країна".

"В 1990-х услышал на какой-то пьянке кассету "Плач Єремії" и это стало важным сигналом для меня, что существует изящная городская украинская культура. Что она сложная и многомерная.

Лесь великий Подервянский тоже повлиял. Потому что оказалось, что по-украински можно шутить, но при этом говорить глубокие вещи. Так через язык постепенно мое поколение приходило к деколонизации самого себя. Это не была украинизация, а именно дерусификация. И будет продолжаться до нашей смерти. Но мое поколение очень важно в этом смысле. Масса людей, будучи уже взрослыми, изменили оперативные коды общения. Потому что ты переходишь на другой язык, а стоящего за ним культурного багажа у тебя еще нет. Более того, его, может, действительно не быть. Поэтому приходится еще и создавать для себя поле, в котором мы и будем жить.

Мне немного повезло, потому что было родительское село, куда ездил в детстве. Мой дед был директором сельской школы и учителем украинского языка и математики. Я не с неба упал. Мне нужно было не знакомиться с украинскостью, а вспоминать. А для кого-то это создано с нуля, наверное. Хотя я думаю, что есть память сердца. Какая-то родовая, семейная, передающаяся через семейную этику, сигнализирующая, где свое, а где чужое.

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В голове современной молодежи нет булгаковщины в широком смысле слова. Ностальгии по белому царскому Киеву. Вообще Киев начала ХХ века – это столица черносотенного движения всей России. А сейчас главный город независимой Украины

Скажем, одна из первых толстых, объемных и сложных книг, которую я прочитал в детстве, была "Мастер и Маргарита". Поэтому карта русского Киева с осью от Пирогощи до Лавры до сих пор у меня в голове.

Но на самом деле русские проиграли в этом смысле войну за символический Киев. Домик Булгакова в современном украинском мифе ничего не значит. Он там уже отсутствует. То есть они эту традицию матери городов русских, как они это понимают, за эти 30 лет потеряли. И это победа.

Полную версию разговора с Иваном Семесюком читайте в номере журнала "Країна" за 3 февраля.

Иван Семесюк сооснователь художественного направления "жлоб-арт". В 2016 году создал музыкальнау группу "Пирятин". Также участник альт-фолк группы Ukiez, где вместе с коллегами объединяет украинские и атлантические музыкальные традиции. Автор книг "Щоденник Україножера", "Фаршрутка", "Еволюція або смерть! Пригоди павіана Томаса", "Нема чим робить", "Серце апачі". Для "Суспільного" сняли 12 выпусков "Інструкція.ЮА" - ютуб-шоу об украинских идентичностях.

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Дата
04
февраля

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