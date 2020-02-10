Ройтбурда вернули на должность директора одесского музея

Решение областного совета уволить Ройтбурда с должности директора суд признал незаконным. ФОТО: dt.ua

Суд возобновил украинского художника Александра Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. Решение Одесского областного совета об его увольнении признал незаконным.

Постановление суд вынес 10 февраля. До того слушания неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического отдела облсовета, сообщает "Радио Свобода".

"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение суда. — Gazeta.ua) стало основанием для установления нормальных отношений", — заявил Ройтбурд.

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Художник Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018-го. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты "оппоблоковцы". Под его руководством за период с января по июль 2019-го музей заработал на билетах более 1 млн грн. Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета 4 сентября 2019-го. После этого художник продолжал фактически выполнять свои обязанности.