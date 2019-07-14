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воскресенье, 14 июля 2019 21:45

Режиссер "Бэтмена против Супермена" создаст аниме для Netflix

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Режиссер &quot;Бэтмена против Супермена&quot; создаст аниме для Netflix
Режиссер Зак Снайдер (слева) будет работать над аниме-сериалом по мотивам скандинавских мифов. Шоу выйдет на стриминг-сервисе Netflix. Фото: slashfilm.com

Американский режиссер Зак Снайдер, постановщик супергеройских фильмов "Хранители" и "Бэтмен против Супермена", станет соавтором и продюсером аниме-сериала на основе скандинавской мифологии. Шоу выпустит стриминговый сервис Netflix.

Шоураннером и режиссером аниме будет филиппинско американский кинематографист Джей Олива. Он сотрудничал со Снайдером как художник раскадровки фильмов "Человек из стали" и "Лига справедливости". Кроме того, снял мультфильмы "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" и "Бэтмен: Нападение на Аркхем".

Сейчас Снайдер также работает над боевиком про зомби "Армия мертвецов", который выйдет на Netflix.

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Netflix также выпустит анимационный сериал "Боги и герои" по мотивам древнегреческой мифологии. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов.

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