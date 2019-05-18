Режиссер "Аквамена" экранизирует комикс для взрослых

Фото: comic-watch.com

Стриминговий сервис Netflix выпустит сериал "Магический орден" на основе одноименного фэнтези-комикса для взрослых. Продюсером и режиссером первой серии будет австралийский режиссер Джеймс Ван, постановщик Супергеройском фильма "Аквамен".

Действие происходит в современном мире, где наряду с обычными людьми живут волшебники. Пять семей колдунов поклялись защищать человечество от монстров. Днем они ничем не отличаются от других людей, а ночью защищают мир от темных сил. Неизвестный враг начинает выслеживать и уничтожать их, по сюжету.

Серию комиксов "Магический орден" создали шотландский сценарист Марк Миллар и французский художник Оливье Койпел. Первый том содержит 6 выпусков, которые выходили с июня 2018-го по февраль 2019-го. Это первый комикс стриминг-сервиса Netflix.

Миллар характеризует свое произведение как "Гарри Поттер" плюс "Клан Сопрано".

Сценаристкой и шоуранером сериала будет Линдси Бир.

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2 фильма Джеймса Вана превысили отметку $ 1 млрд кассовых сборов в мировом прокате. 2015 боевик "Форсаж 7" собрал $ 1510000000, а 2018 "Аквамен" собрал $ 1140000000. Также Ван снял фильмы ужаса "Пила", "Астрал", "Заклятие". Ленты "Особо опасен", "Пипец", "Кингсман" является экранизациями комиксов Марка Миллара. Также по мотивам его произведений сняли картины "Первый мститель: Противостояние" и "Логан". В 2017 году Netflix приобрел издательство Миллара - Millarsworld.