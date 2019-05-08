Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура

Автор: bloody-disgusting.com Действие сериала "Хранители" происходит в мире одноименного комикса Алана Мура. Супергеройская драма выйдет осенью на телеканале HBO

Вышел первый тизер супергеройского сериала "Хранители" по мотивам одноименного комикса английского писателя Алана Мура. Шоу разрабатывает американский телеканал HBO.

Действие сериала происходит в альтернативной реальности США, где супергерои объявлены вне закона.

"Это современное переосмысление новаторского графического романа Алана Мура о вигилантах в масках", - говорится в описании видео.

Комикс "Хранители" рассказывает об альтернативной реальности 1980-х годов, где супергерои появились в 1940-х и впоследствии помогли Соединенным Штатам победить в войне во Вьетнаме. Через несколько лет после этого США находятся на грани ядерной войны с СССР, а костюмированные герои оказываются вне закона. Большинство из них отошли от дел, но некоторые продолжают тайно работать на правительство, по сюжету.

Сериал не будет экранизацией комикса. Это новая, оригинальная история. Действие шоу разворачивается во вселенной первоисточника, но в наше время - через несколько десятилетий после событий произведения.

Шоураннер "Хранителей" - Дэймон Линделоф. Работал над сериалами "Остаться в живых" и "Оставленные". В супергеройской драме снялись Реджина Кинг, Дон Джонсон и Джереми Айронс в роли Озимандии. Авторы музыки - Трент Резнор и Аттикус Росс, композиторы фильмов Дэвида Финчера "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая".

Серия комиксов "Хранители" от сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса выходила в течение 1986-1987 годов в американском издательстве DC Comics. Состоит из 12 выпусков. Это единственный комикс, который вошел в список 100 величайших романов по версии журнала Time в 2005 году.

Сериал выйдет на канале HBO осенью.

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В 2009 году комикс "Хранители" экранизировал американский режиссер Зак Снайдер. Сценарист "Хранителей" Алан Мур также является автором таких комиксов, как "V значит вендетта", "Бэтмен: Убийственная шутка", "Лига выдающихся джентльменов", "Из ада".