Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть

Автор: imdb.com Том Холланд (слева) и Джейк Джилленхол (справа) исполняют центральные роли в фильме "Человек-паук: Вдали от дома"

В сети появился трейлер cупергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома" на основе комиксов издательства Marvel Comics. Это сиквел фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017-го и 23 картина франшизы "Киновселенная Marvel".

Действие происходит сразу после событий фильма "Мстители: Завершение". Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу вместе с одноклассниками. Хочет отдохнуть от супергеройских обязанностей. В отеле его ждет Ник Фьюри, который рассказывает о новой угрозе - загадочных духах стихий, которые осуществляют разрушения на континенте. Питер соглашается помочь раскрыть их тайну. Ему помогает Мистерио.

Кино снял режиссер предыдущей части американец Джон Уоттс. Человека-паука играет английский актер Том Холланд. Также в ленте снялись Сэмюэл Лерой Джексон, Зендея Коулман, Джон Фавро и Джейк Джилленхол в роли Мистерио. Съемочный процесс проходил с июля по октябрь прошлого года в США, Великобритании, Италии и Чехии.

"Человек-паук: Вдали от дома" выйдет в украинский прокат 4 июля.

В начале трейлера Том Холланд предупреждает, что ролик не стоит смотреть, если вы не видели фильм "Мстители: Завершение". Видео содержит спойлеры.

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Предыдущая часть "Человек-паук: Возвращение домой" собрала в мировом прокате $880 млн - 23,3 млрд грн. Это 2 по успешности фильм о Питере Паркере из 6 снятых. Больше собрала только лента "Человек-паук 3" режиссера Сэма Рэйми, вышедшая в 2007-м. Ее кассовые сборы составляют $890 млн - 23,6 млрд грн.