Развитие технологий подталкивает задуматься, что значит быть человеком - предприниматель

Автор: facebook.com Большие тексты не будут играть большую роль - Олег Деревьянко

Технологии дополненной и виртуальной реальности позволят на совершенно другом уровне познавать мир.

Об этом рассказал предприниматель Олег Деревьянко во время фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Публичная беседа проходила на территории столичного заповедника "София Киевская".

"Я оптимистично смотрю в будущее, - говорит Деревьянко. - Бурное развитие технологий подталкивает нас задуматься, что значит быть человеком.

Мы незаметно вошли в фазу, когда общество больше не имеет ориентиров, а история - целей. Раньше была религиозная установка, что должно произойти Второе пришествие - все должны к нему подготовиться. Сегодня религия, с одной стороны, маргинализируется в странные формы с непонятными последователями, с другой - идет в формат праздника. Это создает новые возможности - тренд поиска духовности внутри себя. В то же время радикализация и маргинализация религии - нерешенная проблема.

Следующий большой вызов - безопасность искусственного интеллекта. Прежде всего - автономного летального оружия. Ведется его бесконтрольная разработка. Это могут быть дроны размером с пчелу, которые выпускаются в количестве десятков тысяч штук и реагируют на тепловое излучение.

Отправляешься в Древний Рим, сидишь в сенате, слушаешь доклад Цицерона, оппонируешь ему

Технологии будут способствовать нашему росту в контексте осознания себя людьми. Кульминация произойдет тогда, когда использование искусственного интеллекта и биотехнологий для апгрейда наших тел войдет в мейнстрим и дойдет до точки, когда не ясно будет, где человек. После этого возможны два пути. Или человечество как-то по-настоящему осознает себя, и гуманизация вернется. Или наоборот - это будет точка невозврата, и мы перестанем существовать как биологический вид.

Если появится сильный искусственный интеллект, который можно будет уравнять с человеческим, со способностью самостоятельно поставить цель и наличием сознания, тогда есть неизвестные нюансы. Может быть сосуществование на равных условиях. Или он решит, что человека надо уничтожить. Или что это интересный вид - пусть будет под наблюдением, как мы сейчас наблюдаем за приматами.

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Большие тексты не будут играть большую роль. Не потому, что не нужно или не будет заинтересованных людей. У меня больше надежд и расчета на развитие технологий дополненной и виртуальной реальности. Их потенциал - на сегодня самое позитивное в научно-техническом прогрессе. Позволят на совершенно другом уровне познавать мир. Вместо чтения будешь надевать шлем и принимать непосредственное участие в событиях. Отправляешься в Древний Рим, сидишь в сенате, слушаешь доклад Цицерона, оппонируешь ему. Или ты сходил на концерт, который очень впечатлил. На следующий день приходишь домой и говоришь: "А не побывать ли мне еще раз на этом концерте?" К тому же последние исследования в нейрологии только подтверждают древние духовные доктрины и практики - наш мозг как аппарат восприятия не различает реальное событие и нереальное. Сенсорное восприятие теперь можно будет воспроизвести.

Занятость - наименьшая проблема, которая будет с развитием технологий. Пласты возможностей проявления себя в виртуальном мире, связанные с индустрией видеоигр, киберспортом - это колоссальный потенциал обеспечивать работой десятки, сотни миллионов людей.

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Неравенство возможностей усиливается. С одной стороны, резко выросли перспективы получения знаний. Появляются новые форматы, как онлайн мастер-классы. Главное - знать английский. Другой вопрос, насколько мы как биологический вид склонны к тому, чтобы создать такую ​​культуру, в которой как можно больше людей будут хотеть развиваться.

Одно из последствий в "Законах Мерфи" звучит так: количество разума на Земле - величина постоянная, а население растет. Не знаю, есть ли исследования, которые научно подтверждают это, но ощущение такое есть.

В цифровом пространстве Конституция работать перестает

Неизвестно, продолжится ли глобализация. Мы можем быстро перейти к фазе, когда у всех крупных государств или, скажем так, государственных объединений, будут свои изолированные среды, анклавы. В них они будут все контролировать, в частности и взаимодействие с другими. Например, когда вы из Китая или России просто не сможете воспользоваться Google, Facebook, Instagram, TikTok. Это уже наблюдается.

Вопрос этики - ключевой в контексте диджитализации. Например, мы все признаем США одними из эталонов в конституционном строительстве - у них есть четвертая поправка, согласно которой нельзя вторгаться в жилище без получения ордера. Но в цифровом пространстве Конституция работать перестает. В него можно вторгаться, не спрашивая разрешения.

Не менее проблемная этика алгоритмов искусственного интеллекта. Может быть разработана программа, руководящая каким-то общественным процессом, которая самообучится и начнет дискриминировать определенную группу людей по тому или иному признаку.

Красные линии пока создает государство - потому что оно имеет монополию на насилие. Если вы видели, как выглядел Марк Цукерберг, когда свидетельствовал в Конгрессе США, то могли понять: Штаты легко могут сделать с компанией Facebook все что угодно".

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В программе второго фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage было более 70 художественных событий - концерты, кинопоказы, выставки, театральные экскурсии. Также организовали цикл публичных бесед с лидерами мнений и культурными деятелями.