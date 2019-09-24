Блогер рассказал, как читать экологично

Автор: facebook.com Меньше всего навредит окружающей среде чтение на телефоне

О необходимости сознательной и экологичной жизни на планете общались на 26-м Book Forum во Львове блогер, автор научно-популярного YouTubе-канала "Клятий раціоналіст" Артем Албул и экоактивистка Диана Попфалуши.

"Макс Кидрук читает под сотню книг в год. Ему проще запретить это делать вообще, чем думать, как уменьшить его негативное влияние на окружающую среду, - шутит Артем Албул. - Если серьезно, то надо понять, что имеет экологическое преимущество - бумажные книги или электронные. Исследователи вычислили: чтобы оправдать покупку электронной, надо прочитать на ней не менее 100 книг. Весь рабочий цикл Kindle - производство, процесс работы, утилизация - производит 168 килограммов диоксида углерода. Если читать на ней три книги в месяц в течение четырех лет, это сэкономит 1074 кило углекислого газа по сравнению с теми же объемами и скоростью чтения бумажных. Электронную лучше покупать уже бывшую в употреблении и пользоваться ей так долго, как только можете.

А наиболее экологично посещение библиотеки. Одна бумажная книга в среднем содержит 7,5 килограммов диоксида углерода - это ее углеродный след. Разделяя ее на сотни читателей, фактически нивелируем ее влияние на окружающую среду.

Если читаете много и постоянно и не будете регулярно обновлять гаджет, то оправдано брать электронную. Если же ваш максимум - две книги в год, можете покупать бумажные. Меньше всего навредит окружающей среде чтение на телефоне, который у вас уже есть и параллельно используется для других вещей".

"Надо найти то, что вам подходит, - добавляет Диана Попфалуши. - Я попробовала читалку подруги, поняла, что не мое, и отдала. Читаю на телефоне. Когда мне дарят книги или очень редко сама покупаю, то если понравилась, передаю дальше. Книга для того, чтобы ее читали".

"Сейчас есть куча вредных вещей, а экоактивисты в меньшинстве даже в самых развитых странах. Поэтому негативное влияние будет продолжаться, - подытоживает Албул. - Экопрактики - это популяризация определенного сознания. Понимание процессов, комплексный подход к своей роли в жизни, своему эффекту на планету Земля".

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26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum проходил в Львове 18-22 сентября. 820 презентаций, дискуссий, творческих встреч состоялось в более чем 30-ти локациях города. Мероприятие собрало более 1000 украинских и иностранных спикеров - писателей, ученых, деятелей культуры.