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суббота, 21 сентября 2019 21:29

На распродаже покупали эксклюзивные книги, одежду знаменитостей и раритетные гаджеты
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Благотворительная распродажа «No Drama Charity Day»
Фото: Ольга Васькив
Благотворительная распродажа «No Drama Charity Day»
Благотворительная распродажа «No Drama Charity Day»
Благотворительная распродажа «No Drama Charity Day»
Благотворительная распродажа «No Drama Charity Day»

Во Львове, 21 сентября, в LEM Station на ул. Витовского, 57, состоялся благотворительный распродажа "No Drama Charity Day". Продавали эксклюзивные книги, одежду, предметы интерьера, раритетные гаджеты. Также общались с гостями Форума. Все собранные средства передали на просветительские проекты Образовательного центра по правам человека в Львове.

В благотворительный распродажи присоединился главный редактор издания TheUkrainians Тарас Прокопишин, руководитель львовского Музея Ивана Франка Богдан Тихолоз, модельер Руслан Багинский, общественный деятель Ирина Снитинская, писательница Екатерина Михалицина, паралимпийский чемпион Андрей Демчук, травестидива Монро и другие.

В медиазони LEM Station проводили интервью с гостями Форума издателей 2019 - писателями, учеными, психологом.

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В старом трамвайном депо продавали платки с дизайнерскими принтами, созданные в рамках благотворительного проекта # намалюю_тоби_любов. Автора принтов - Андриана Чухний, ее мама, а также Ксения Гвоздяк. Часть средств по продаже платков направят на помощь и потребности онкоодужуючим. В специально оборудованных локациях работал фудкорт, детская зона, зона тату.

С 21 сентября по 12 октября во Львове проведут серию лекций по арт-бизнесу. Известные арт-эксперты расскажут, каким образом построено рынок в Украине и мире, о галереи, бизнес-модели и авторское право. Лекторы - это опытные практики, галеристы, арт-дилеры и юристы. 21 сентября лекцию "Художник и арт-рынок" провел Евгений Карась - основатель и куратор киевской галереи современного искусства "Карась Галерея".

Автор: Ольга Васькив
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21
сентября

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