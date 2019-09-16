Продюсер Александр Роднянский расскажет о развитии современного кино и поделится многолетним опытом

В пятницу, 20 сентября, в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра состоится мастер-класс продюсера Александра Роднянского.

Роднянский расскажет о ключевых выводах своего многолетнего профессионального опыта. Что вообще такое современное кино? Что ожидает индустрию в ближайшем будущем? Спикер расскажет о бурных трансформациях в кино, развитии стримингових платформ и влияние на кинематограф социальных сетей, телевидения.

Событие будет модерировать Андрей Алферов, кинокритик, телеведущий, член Международной ассоциации кинопрессы.

Автор: molodist.com Александр Роднянский — продюсер, режиссер, основатель «1+1». Дважды номинирован на «Оскар» в качестве продюсера.

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Александр Роднянский — продюсер, режиссер, основатель "1+1". Дважды номинирован на "Оскар" в качестве продюсера, в 2016 году избран членом жюри Американской киноакадемии. Последние 10 лет сотрудничал в качестве продюсера с такими режиссерами, как сестры Вачовски ("Облачный Атлас"), Билли Боб Торнтон ("Машина Джейн Мэнсфилд"), Роберт Родригес ("Мачете убивает", "Город Грехов 2"), Андрей Звягинцев ( "Левиафан", "Нелюбовь").