Премьеры недели: "Окрашенный птенец", Анджелина Джоли без бровей и украинский герой-пограничник

Французская комедия "Селфи" рассказывает истории людей, которые из-за зависимости от цифровых технологий оказываются на грани нервного срыва. Фото: Amazon.com

Окрашенный птенец

Историческая драма о Второй мировой войне "Окрашенный птенец" совместного производства Чехии, Словакии и Украины шокировала Европу.

Пытаясь спасти сына от нацистов, еврейская пара отправляет его к родственникам в деревню. Но тетя мальчика неожиданно умирает, и он вынужден скитаться по Восточной Европе. Почти везде встречает враждебность, насилие, по сюжету.

"Действие начинается на Волыни, - рассказывает украинский продюсер ленты Игорь Савиченко. - Первые две из девяти новелл снимали в селе Сваловичи Любешовского района. Но о том, что в кадре Украина, Польша или Чехия, можно догадаться разве что по одежде, архитектуре. Так же пытались, чтобы не читалось - где чехи, евреи или украинцы. Четко выделяются только оккупанты - немецкие и советские военные. Они в униформе, разговаривают на своем языке.

Очень мало диалогов - минут 10. Большинство - на искусственном языке. Как говорит режиссер, это такое славянское эсперанто. Такой подход, чтобы не было четкой привязки к какой-то территории. Везде есть и хорошие, и плохие люди. Это не касается какой-то конкретной нации.

Проблема и прошлого, и настоящего - беспричинная ненависть. Почему люди преследовали евреев? Просто потому, что тогдашняя пропаганда почти во всех европейских странах говорила, что они плохие, пьют кровь христианских детей. Эта ахинея твердо сидела в головах. Как сейчас путинская пропаганда - в мозгах россиян.

Фильм "Окрашенный птенец" - о том, как люди ненавидят друг друга на фоне обстоятельств, которые не могут изменить".

Питер Пэн и Алиса в стране чудес

8-летние Питер и Алиса любят фантазировать и играть в лесу. Устраивают чаепития и битвы на игрушечных мечах. Их родители обанкротились. Вынуждены продать дом и все вещи. Алиса попадает в приют, а Питер Пэн становится бродягой, по сюжету.

Родителей детей сыграли британец Дэвид Оеслово и американка Анджелина Джоли. Недавно напугала сеть кадрами из фильма - сбрила и надела кровавое платье.

Режиссером стала Бренда Чэпмен. Это первая женщина-аниматор в студии Pixar. Получила "Оскар" за мультфильм "Храбрая сердцем".

Афера по-голливудски

Продюсер Макс Барбер должен деньги местной мафии. Придумывает, как заработать. Нанимает пожилого актера-алкоголика со склонностью к суициду, герцога Монтану. Когда-то он успешно играл ковбоев. Наскоро пишут сценарий, приступают к съемкам. Все актеры застрахованы. Теперь главная задача - вовремя их убить, по сюжету.

Продюсера-афериста воплотил Роберт Де Ниро. Также снялись Морган Фримен и Зак Брафф.

"Конечно, я знал персонажей, похожих на Макса Вебера. Но я всегда был осторожен с продюсерами, и к подобным ребятам не относился серьезно, - говорит Роберт Де Ниро в интервью "24 каналу". - Всегда ходили разные анекдоты в индустрии, откуда появлялось то или иное финансирование у некоторых фильмов, до совсем уж криминальных элементов. Но все-таки самые распространенные истории - это, кажется, почти все пытались в 1970-х уговорить режиссеров нанять своих жен и любовниц в фильм, и до сегодняшнего дня - склонность отдельных кинофинансистов и продюсеров "торговать именами". Это когда каждому следующему имени в записной книжке рассказывают, что их предыдущий собеседник "заинтересован", "в восторге" и "готов приступить к работе". Ох уж эти продюсеры! Но не все, конечно. Безусловно, в индустрии есть честные имена тех людей, с которыми всегда хочется поработать снова".

Пробудившийся

Фильм ужасов сняли в Австралии. Режиссурой и сценарием занимались начинающие Дэниэл Дж. Филлипс и Алан Грейс.

Студентка-медик Карла имела тяжелое детство, рано осталась сиротой. У ее брата Блейка обнаруживают редкую форму бессонницы. По прогнозам врачей, погибнет, если не заснет. Чтобы спасти брата, Карла устраивает его в экспериментальную лабораторию своего преподавателя. Имеет много пациентов, которые оказываются опасными, по сюжету.

Селфи

"Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, - говорит Альберт Дашевский, кинообозреватель Moviegram. - Лента "Селфи" рассказывает забавные истории людей, которые из-за зависимости от цифровых технологий оказываются на грани нервного срыва. Стоит посмотреть, потому что режиссером и сценаристом этой французской комедии является Томас Бидеген, давний коллега Жака Одиара. За сценарии к фильмам "Пророк", "Ржавчина и кость" и "Братья Систерс" Бидеген получил награду французской кинопремии "Сезар".

Огненное небо

Китайский боевик стал самым успешным в Поднебесной в первый же день проката.

У побережья Китая есть остров вулканического происхождения. Австралийский бизнесмен Джек Харрис устроил тематический парк. Вулкан исследует молодая ученая Сяомен. 20 лет назад здесь погибла ее мать. Датчики, установленные глубоко под землей, посылают тревожные сигналы. По прогнозам ученых скоро произойдет новое извержение. Алчный Харрис не хочет и слышать об этом, поэтому скрывает масштабы катастрофы от туристов, по сюжету.

Веронские сокровища

Отечественный документальный фильм об украинском пограничнике, который находит похищенные в Вероне шедевры живописи. Режиссер - Светлана Лещинская.

Ограбление произошло в ноябре 2015 года. Из музея Кастельвеккьо похитили 17 картин. Среди них полотна Рубенса, Тинторетто, Мантеньи, Карото, Беллини и визитная карточка музея "Мадонна с куропаткой" Пизанелло. По горячим следам поймать грабителей не удалось. Неожиданно появилась информация, что полотна могут находиться в Украине. Пограничник, рискуя репутацией, начинает собственное расследование в обход официального, по сюжету.

В Китае запретили фэнтези-боевик "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. Он успел побыть в прокате 1 день. По словам зрителей, лента содержит 10-секундный диалог, который оскорбляет Китай.