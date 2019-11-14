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четверг, 14 ноября 2019 21:45

Последний автопортрет Малевича и трехметровая янтарная стена: открыли выставку на вокзале
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Фото: facebook.com

В Киевском железнодорожном вокзале открыли экспозицию Ukraine WOW. Помещение бывшего багажного отделения у 14-го пути и платформы "Киев-Борисполь Экспресс" не эксплуатировали с 2000-х годов. Превратили в площадку для выставок, конференций, модных показов.

Экспонаты собирали из музеев и частных коллекций искусствовед Ксения Малых и литературный критик Евгений Стасиневич.

Территория площадью более 3000 кв. м. разделена на 7 тематических зон: Купе, Первое знакомство, Душевное беседа, Сон, Остановка, Сдача купе и Прибытие.

Экспонируют последний автопортрет художника-авангардиста Казимира Малевича 1934 года, трехметровую стену из янтаря, розовый вагон поезда, блестящие инсталляции из антрацита и соли.

Также с помощью очков виртуальной реальности предлагают "полетать" над Родиной-Матерью, совершить прогулку восстановленным Невицким замком на Закарпатье и заглянуть в "девятку" на Ивано-Франковщине — самую мощную доменную печь Европы.

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"Выставка Ukraine WOW призвана рассказать о всем лучшем, что есть в Украине, и вдохновить больше путешествовать, — говорит Евгений Кравцов, председатель правления "Укрзализныци". — Украинцы и гости из-за рубежа смогут влюбиться в нашу страну и сказать: "Вау, какая она невероятная!"

Выставка продлится до 29 декабря.

В столичной галерее "Маяк" открыли экспозицию No Matter, посвященную красоте человеческих шрамов и принятию себя. Фотограф Виктория Рой отсняла 15 героев, а журналистка Элина Гард взяла у них интервью. Фотовыставка No Matter продолжается до 19 ноября.

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Дата
14
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  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
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