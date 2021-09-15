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среда, 15 сентября 2021 10:03

Поплавский открыл факультет ТikТоk

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  В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk
В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk

Впервые не только в Украине, но и в мире в Университете культуры начали воплощать трендовый проект - факультет ТikТоk.

Презентовал его студентам - идейный вдохновитель, известный украинский тиктокер Михаил Поплавский.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

По словам Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk - это инновационно и молодежно, это новый медиафеномен.

"Моя миссия - украинизировать Тик-Ток, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир.

Мы начинаем учить "с нуля" и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры - это бренд, который покоряет мировое информационное пространство", - акцентировал Поплавский.

  В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk
В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и Тик-Ток держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то Тик-Ток это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом ", - обратилась к студентам Можаева.

Будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его.

"Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета ТikТоk. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках.

От вас зависит, как вы стартонете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Я хочу, чтобы вы стали звездными выпускниками университета культуры, успешными и счастливыми украинцами, чтобы вами гордились родители, учителя, друзья и Поплавский.

Будьте на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители. Счастья, добра вам и неистовой студенческой любви ", - сказал Поплавский.

  В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk
В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk

Как отметил спикер, обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

По завершении презентации молодежь и Поплавский сняли свой первый совместный тик-ток. После чего, Поплавский и руководители креативных групп, студдекан поставили свои никнеймы и автографы на масштабном баннере факультета ТikТоk, чтобы окончательно зафиксировать знаковое событие.

  В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk
В Университете культуры основали новый факультет ТikТоk
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