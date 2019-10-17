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четверг, 17 октября 2019 22:05

Покажут украинский мини-сериал о любовном треугольнике

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Покажут украинский мини-сериал о любовном треугольнике
Pokazaly mini serial "Sadivnytsya" Foto: youtube.com 50/5000 Показали мини-сериал "Садовница" Фото: youtube.com

Состоялась премьера украинского четырехсерийного телефильма "Садовница" режиссера Александра Буденного.

Действие разворачивается в провинциальном городке, где живет 23-летняя Наташа. Девушка учится на ландшафтного дизайнера. Однажды ей встречается красавец-юрист Дмитрий. Между молодыми людьми вспыхивает бурный роман, но вскоре кавалер едет в столицу. Как оказалось, навсегда. Пройдет пять лет, прежде чем Наташа сможет влюбиться снова в парня Сергея. Он был ее первым заказчиком. А теперь заменил маленькому Косте, сыну Дмитрия, отца. Пара готовится к свадьбе. Но тут на горизонте появляется забытая любовь.

Роль Натальи исполнила Анна Васильева.

"На первый взгляд судьбе моей героини не позавидуешь. У Наташи есть свой уровень стрессоустойчивости, но самое главное, как она справляется с драмами в своей жизни. По сценарию она разрывается между двумя красавцами, которых играют Влад Мамчур и Саша Попов. Еще до съемок я познакомилась с Владом, он приглашал к себе на представление. Затем обсуждали с ним, как возникли отношения между нашими персонажами. А с Сашей Поповым мы познакомились только на площадке", - говорит Васильева.

Телеведущему и актеру Александру Попову досталась роль Дмитрия

"В сериале будет показан переломный момент, когда Дмитрию дарят золотой "Ролекс", и он бросается на блеск. Вот тогда он сделал свой выбор и отвернулся от Наташи. И самая сложная сцена на этом проекте для меня длилась 17 часов. Причем проблема была не из длительной работы. Мы снимали квартиру Дмитрия, когда он решается на убийство любимой женщины. На эмоциональном уровне для меня это было невероятно сложно", - рассказывает актер.

В сериале также снимались Терещенко Марк играет Костю, 6-летнего сына Наташи. Ламах Евгений играет Олега. Настя Чепелюк появится в роли Альбины, а Мишина Ксения - в роли Вики.

Мелодрама снята по сценарию Елены Баландиной.

Украинский сериал "Крепостная" завоевал популярность в Польше. Сериал стал хитом по количеству просмотров, при этом его аудитория в соседней стране продолжает расти невиданными темпами.

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Дата
17
октября

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