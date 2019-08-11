Украинский сериал "Крепостная" стал хитом в Польше

Сериал "Крепостная" бьет рекорды просмотров в Польше. Фото: Prm

Украинский сериал "Крепостная" завоевал популярность в Польше.

Сериал стал хитом по количеству просмотров, при этом его аудитория в соседней стране продолжает расти невиданными темпами. Об этом сообщает BBC.

Первым иностранным каналом, который купил права на показ "Крепостной", стал польский общественный вещатель TVP1. За первую неделю показа аудитория сериала составила 1,23 миллиона зрителей.

Количество поклонников "Крепостной" росло от эпизода к эпизоду. Если первый пересмотрели 1,01 миллиона зрителей, последний - 2,28 миллиона.

Стоит отметить, что сериал понравился и украинским зрителям. После его викоходу на канале СТБ, за первую неделю показа, он возглавил рейтинги трансляций всех каналов Украины в будни.

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Права на показ "Крепостной" также приобрели Литва, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения и Хорватия.

Крепостная - это костюмированная мелодрама, снятая в сотрудничестве компаниями StarLight Films и Film.UA. События ленты происходят в Нежине в 19 веке. Там проживает состоятельный помещик Червинский, в собственности которого - молодая и изящная крепостная Екатерина Вербицкая.