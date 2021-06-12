Покажут короткометражки, претендующие на "Оскар"

Пять короткометражных фильмов года, по версии Американской киноакадемии, покажут в Киевских кинотеатрах 17 июня.

В программу войдут ленты "Два далеких незнакомца", "Комната для писем", "Чувствовать насквозь", "Подарок" и "Белый глаз". Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".

Фото: Arthouse Traffic

Американский короткометражный фильм "Два далеких незнакомца" стал обладателем премии "Оскар" в 2021 году. Работа рассказывает о темнокожем парне, который попадает в петлю времени и переживает схватку с полицейским, в которой погибает бесконечное количество раз. События фильма символизируют историю убийства Джорджа Флойда в мае 2020-го, которая стала катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.

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Главную роль в киноленте "Комната для писем" сыграл Оскар Айзек, известный по трилогии сиквелов "Звездные войны", а также фильмам "Из машины", "Люди Икс: Апокалипсис", "Внутри Льюина Дэвиса". Картина рассказывает историю работника тюрьмы, которого переводят работать в почтовую комнату. И он крепко втягивается в личную жизнь одного заключенного.

Драма "Чувствовать насквозь" о приключених бездомного подростка и слепоглухого мужчины, который пытается попасть домой. Короткометражный фильм стал первой работой, в которой главную роль сыграл слепоглухой актер.

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Кинолента "Подарок" стала призером премии BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов, получила другие награды. Драма совместного производства Великобритании и Палестины показывает жизнь в военной обстановке. Шоппинг-тур на Западный берег реки Иордан превращается для героев в опасное путешествие.

Израильская драма "Белый глаз" коснется проблем беженцев в современном мире. Фильм рассказывает о мужчине, который находит свой украденный велосипед. Эритрейский беженец считает себя его новым владельцем. Мужчинам предстоит выяснить, у кого больше прав и кто из них оказался жертвой обстоятельств.

Премию "Оскар" за лучший фильм в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Также отметили за режиссуру и женскую роль - Фрэнсис МакДорманд. 60-летняя Ферн потеряла жилье и работу из-за экономического кризиса и закрытия предприятия в промышленном городке Эмпайр в штате Невада. В своем фургоне отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. Изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана, по сюжету.