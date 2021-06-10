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пятница, 11 июня 2021 00:45

Премьеры недели: На экраны возвращается культовая лента

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"На высотах Нью-Йорка" - реж. Джон М. Чу

Выходцы из латиноамериканских стран проживают в небольшом квартале Нью-Йорка. Каждый имеет свою мечту. Например, молодой владелец продуктового магазина Уснави мечтает вернуться на родину своего отца, Доминиканскую Республику. Там выкупить его старенький бар на пляже и продавать коктейли, по сюжету.

Это экранизация бродвейского мюзикла композитора Лин-Мануэль Миранды. Получил ряд премий, в том числе "Грэмми" и "Тони". Преобладают хип-хоп и сальса.

Главную роль в фильме исполнит американский актер и певец Энтони Рамос, он же - в мюзикле.

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"Пролетая над гнездом кукушки" - реж. Милош Форман

Чтобы избежать заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается с суровыми правилами, которые установила жестокая старшая медсестра Милдред Рэтчед. Не желая с ними мириться, решается на бунт, по сюжету.

В главной роли - американский актер Джек Николсон.

"Пролетая над гнездом кукушки" - первое в истории кино, которое выиграло пять главных номинаций премии "Золотой глобус". Стал 2-м из 3 фильмов в истории, получивший "большую пятерку" наград "Оскара": за лучший фильм, режиссуру, сценарий, главную мужскую и женскую роль. В Швеции ленту показывали в кинотеатрах в течение 11 лет.

Автор: Arthouse Traffic
  Американський актор Джек Ніколсон у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" зіграв злочинця, який вирішив врятуватися від ув'язнення у психіатричній клініці. За цю роль отримав свій перший із трьох "Оскарів".
Американський актор Джек Ніколсон у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" зіграв злочинця, який вирішив врятуватися від ув'язнення у психіатричній клініці. За цю роль отримав свій перший із трьох "Оскарів".

Сняли по роману Кена Кизи. Он не одобрил экранизацию. Отказался быть сценаристом. Утверждал, что ни разу не смотрел фильм. В частности писателю не понравилось, что рассказчиком истории не сделали шефа Бромдена. Чак Паланик рассказывал, что однажды Кизи случайно наткнулся на ленту во время переключения телеканалов, а как только понял, что он смотрит, выключил телевизор.

Снимали 3 месяца в штате Орегон, в настоящий психиатрической больнице. До начала репетиций актеры неделю наблюдали за пациентами - распорядком дня и групповой терапией. Большинство сцен сняли без ведома актеров, чтобы сделать кадр живым. Джек Николсон по-настоящему испытал электрошоковую терапию. Единственная сцена не в больнице - рыбалка в море.

В сети появился трейлер документального фильма "Усатый фанк". Рассказывает об отечественной эстраде 1970-х, которую создатели ленты называют золотой эпохой украинской популярной музыки.

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