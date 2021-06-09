Фильм "Усатый фанк" выходит в прокат - трейлер

Фильм "Усатый фанк" посвятили украинским вокально-инструментальным ансамблям 1970-х. Будут показывать в кинотеатрах с 24 июня. Фото предоставлено Романой Батрак

В сети появился трейлер документального фильма "Усатый фанк". Рассказывает об отечественной эстраде 1970-х, которую создатели ленты называют золотой эпохой украинской популярной музыки.

"Гражданам СССР не было необходимости слушать Джеймса Брауна, Фрэнка Заппу или Pink Floyd - так считала партия. Но все изменилось в конце 1960-х. По указанию политбюро в Украине начали массово появляться ВИА, которые должны были заменить советской молодежи западные рок-группы. Но вместо лояльных к партии исполнителей, власти получили современную и самобытную музыкальную сцену. Несмотря на ограничения, ансамбли 1970-х создавали стильные песни неописуемой красоты. Собирали стадионы и многотысячные залы, но сейчас их композиции почти забыты ", - говорится в анонсе.

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"Большинство из этих ансамблей звучат актуально и сегодня. "Візерунки шляхів", "Арніка", "Водограй", "Жива вода" и другие ВИА имеют настоящий драйв, оригинальность и какую-то неподдельную подлинность. Именно поэтому, наверное, эта музыка пережила и притеснения советской системы, и десятилетия забвения", - говорит автор идеи и сценария Виталий Бардецкий.

Премьера фильма состоялась в прошлом году на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Выйдет в прокат 24 июня. Показы пройдут в Киеве, Житомире, Полтаве, Хмельницком, Чернигове, Одессе, Львове, Харькове, Сумах и Днепре.

Накануне пройдет серия специальных показов при участии Виталия Бардецкого: 19 июня во Львове - "Планета Кино", 23 июня в Одессе - "Зеленый театр", а также в Киеве - 21 июня в KINO42, 27 июня - в "Жовтні".

Виталий "Бард" Бардецкий - диджей, виниловый коллекционер, основатель музыкального бара Gram, а в прошлом - клуба "Хлеб", пиарщик "Океана Эльзы", бывший менеджер группы "Скрябин". Годами исследовал украинскую музыку 1960-1970-х, прежде чем создать "Усатый фанк". Пообщался с представителями тогдашних вокально-инструментальных ансамблей и превратил их истории в документальную ленту.