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воскресенье, 13 сентября 2020 00:45

"Червона рута" содержала гигантский протестный потенциал - фильм "Усатый фанк"

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Автор: facebook.com
  "Начало семидесятых - золотая эпоха украинской популярной музыки. Сотни песен невероятной красоты, модный саунд, футуристические костюмы. Откуда и как все это взялось в советской социалистической республике? Как возникла целая музыкальная сцена, совершенно оригинальная, а с другой стороны, синхронизированная с глобальными музыкальными тенденциями?" - говорится в синопсисе документальной ленты "Усатый фанк"
"Начало семидесятых - золотая эпоха украинской популярной музыки. Сотни песен невероятной красоты, модный саунд, футуристические костюмы. Откуда и как все это взялось в советской социалистической республике? Как возникла целая музыкальная сцена, совершенно оригинальная, а с другой стороны, синхронизированная с глобальными музыкальными тенденциями?" - говорится в синопсисе документальной ленты "Усатый фанк"

На рубеже 1960-1970-х живой музыки в Украине играли много. Площадок для выступлений ансамблей в крупных городах было больше, чем сейчас.

Об этом рассказывает Максим Десятерик за кадром в документальном фильме об отечественной эстраде 1970-х "Усатый фанк" режиссера Александра Ковша. Премьера ленты состоялась на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость", пишет журнал "Країна".

"Концерты ВИА собирали массы зрителей, соизмеримые с первомайскими демонстрациями, - продолжает Десятерик. - Если Джон Леннон когда-то отметил, что "Битлз" стали популярнее Иисуса, то Владимир Ивасюк становился популярнее генерального секретаря. А его песня о цветке надежды содержала гигантский протестный потенциал.

Мы находились среди общемировых трендов. Нашу тогдашнюю музыкальную сцену можно сравнить с процессами в других частях планеты - с африканским диско, турецким психоделическим роком, немецким краутом, бразильским байле-фанком.

К тому же Украина - большая. Ансамбли имели региональный колорит. Одесса была ориентирована на джазовые традиции. Львов добавлял собственной эстрады. Киев смотрел в сторону соула и бита. Днепр имел традицию инструментального джаз-рока. Были свои школы в Луцке, Николаеве, Донецке, Крыму.

А центром "усатого фанка" стал полиэтнический и мультикультурный микрополис - городок Вижница, расположенный между Карпатами и Черновцами. Здесь молодой композитор Левко Дуткивский создал звучание украинской модерной эстрады и нашел и сформировал будущих мегазвезд - Назария Яремчука, Софию Ротару, Василия Зинкевича. Именно музыкальный процесс в Выжнице, пожалуй, больше всего повлиял на Ивасюка".

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"Фанатею от этой музыки, - говорит автор сценария Виталий Бардецкий. Он - организатор концертов, продюсер. - У меня был ночной клуб Xlib. Иногда там ставил пластинки "усатого фанка". Молодежь говорила: "Какой классный новый трек". А ему лет 40.

Наши герои - люди за 70, а они живее меня. Спрашивал, сколько вы зарабатывали на этом. Говорят: "Давай поговорим о музыке". У них до сих пор горят глаза. У некоторых пик популярности давно прошел. Кто-то нашел себя, как переводчик Виктор Морозов или культуролог Кирилл Стеценко. Но кто-то и остался в той эпохе - это нормально. Сейчас у многих 30-летних артистов взгляд погас. Часто они говорят о маркетинге, о чем угодно. А музыканты в 1970-х говорили: "Давай сделаем что-то крутое".

"У нас совсем другие обстоятельства сейчас. Думаем, с чем выходим за пределы Украины, что способны предложить миру. Да, можем копировать, но должны всегда думать о том, что делаем свое. Если создаем что-то уникальное и оно в мировом контексте - тогда можем это продавать".

Следующий показ фильма "Усатый фанк" запланирован на 6 октября в столичном Caribbean Club.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 10 сентября.

262 фильмы из 60 стран показали на 49-й "Молодости". Проходил в столице 22-30 августа. Премьеры прошли в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов.

Гран-при по $5 тыс. награды получили ленты "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро из Канады. Всего вручили 26 наград.

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