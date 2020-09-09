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пятница, 11 сентября 2020 00:45

Репрессивная машина выбрала Стуса как показательного мученика - режиссер фильма "Ваш Василий"

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Автор: facebook.com
  Стус жил так, чтобы не было за это стыдно. Имел свою позицию и отстаивал ее - Светлана Рудюк (в центре)
Стус жил так, чтобы не было за это стыдно. Имел свою позицию и отстаивал ее - Светлана Рудюк (в центре)

Мы хотели показать Стуса не святым, а как человека, который стал иконой.

Об этом говорит сорежиссер документального фильма "Ваш Василий" Светлана Рудюк. Премьера фильма о поэте Василии Стусе состоялась под аркой Дружбы народов на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Проходил в столице 22-30 августа.

"Василий Стус мечтал заниматься литературой, а не политикой, быть известным поэтом, а не диссидентом. Но действия советских спецслужб и КПСС подтолкнули его к точке невозврата. Как происходила эта трансформация? И каким был на самом деле "Ваш Василий"?" - говорится в синопсисе.

В названии ленты - фраза, которой Стус подписывал свои письма родным и друзьям из заключения.

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- Пытались рассказать реальную историю Стуса, основанную на фактах и ​​событиях, - говорит Светлана Рудюк. - И сделать это современным киноязыком. Чтобы зритель воспринимал его как своего ровесника, с которым можно выпить кофе и пообщаться. Поэтому использовали прямую речь, чтобы Стус сам рассказывал свою историю. А также слова людей, которые его знали и могут давать свидетельствовать правдиво о том, что было.

Как проходил рабочий процесс?

- Сначала была большая работа с архивами. Полностью изучили дело Стуса - все тома. Потом я прочитала его письма к близким, чтобы осознать всю канву этой истории. Чтобы мы рассказывали ее не просто по каким-то учебникам, а от первого лица. Стус почти все описывал в дневниках и письмах, старался как можно больше информации о себе оставить. Часть материалов передал Дмитрий Стус (писатель, директор Национального музея Тараса Шевченко, сын Василия Стуса. - Gazeta.ua). Также общались со всеми свидетелями событий, которые еще сегодня живы.

Кто был голосом Стуса в ленте?

- Отрывки из стихов, дневников, писем, выступлений и допросов озвучил актер Ярослав Гуревич, который прошел наш аудиокастинг. Нам присылали аудиофайлы с начиткой небольшого текста, и мы даже не смотрели, как эти актеры выглядят, звезда или не звезда. Просто слушали голос.

Как вы раскрыли и поняли для себя героя вашей картины?

- Для меня Стус - борец. Имел свои переживания, изломы, сомнения. Но был умным, идейным человеком. С внутренним чувством патриотизма. Осознавал себя частью украинской культуры. Оказавшись в таких обстоятельствах, просто не мог действовать иначе. Понимал, что с тоталитарной системой не о чем договариваться. Не сломался и решил идти до конца. Многие договаривались с властью, а он решил, что нет смысла это делать. В конце концов репрессивная машина выбрала его как показательного мученика.

Стус жил так, чтобы не было за это стыдно. Имел свою позицию и отстаивал ее.

Почему сегодня важно говорить о Стусе?

- Его фигура должна показывать нам, что нужно иметь свои ценности, внутренний стержень. Понимать, что быть украинцем - это не просто надеть вышиванку, а что-то делать на защиту этих ценностей.

История Стуса еще раз напоминает о том, как быть последовательным, отстаивать главные принципы. А если ничего не делать - то последствия могут быть ужасные. И сейчас, когда идет война на Донбассе и агрессивно действуют некоторые фейковые СМИ, особенно важно показывать свою культуру.

Молодым людям сейчас не хватает именно украинских героев. Смотрят на кого-то из-за границы, в голливудских фильмах. А нужно иметь своего героя среди наших современников. Стус - это по сути наш современник, ему могло бы сейчас быть 82 года.

Как создавали динамику в ленте?

- Мы сотрудничали со львовским рэпером Кашляющим Эдом, он же Степан Бурбан. Главной музыкальной темой стал его трек на стихотворение Стуса "Ще й до жнив не дожив". Также Степан записал для фильма современные аранжировки любимой музыки Стуса и стихов, прочитанных им лично в 1970-х годах.

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Мы тщательно следили за тем, чтобы не было провисающих моментов. Много внимания уделили звуку, который поддерживает динамику ленты. Саундтрек прописывали для монтажа так, чтобы шел с развитием действия. Сначала идет медленное повествование, затем ускоряется, в конце концов выходит на крик - это уже момент смерти Стуса. Далее звук возвращается в такое же русло, как в начале. Это символ того, что жизнь поэта оборвалась, однако он как выдающаяся фигура остается с нами. Ритмика музыкального сопровождения создавалась так, чтобы можно было в течение фильма удержать внимание зрителя и провести символическую линию.

Какова дальнейшая судьба фильма?

- Еще до карантина планировали сделать тур по Украине и показывать в разных городах. Были уже предварительные договоренности. Однако пандемия немножко все это нам прервала. Но надеемся как-то это восстановить, организовать показы в новых условиях.

"Стус дает мне веру в Украину, - рассказала журналистка Маргарита Довгань после показа фильма на "Молодости". Три года работала с поэтом в Министерстве промышленности строительных материалов. - Такого рыцаря морали и благородства, которым был Василий, я больше не встречала. Он - явление уникальное. Это луч Украины, ее духовности и поэтического слова. Мой вам завет: в любую минуту душевной тревоги читайте Стуса. И будете сильнее, мудрее, оптимистичнее и способными отстоять нашу Украину. И вырастет у нас поколение независимое, о чем мечтал наш великий поэт ХХ века".

Премьеры 49-й "Молодости" проходили в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов. Показали 262 полнометражных и короткометражных фильма, в частности 67 украинских. Гран-при по $5 тыс. награды получили две картины - "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро из Канады. Всего вручили 26 призов.

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