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вторник, 25 мая 2021 08:00

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

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Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты
Мужчина поднимает кулак перед горящим зданием во время погромов, вызванных смертью Джорджа Флойда, 29 мая 2020 года, Миннеаполис / Getty Images

25 мая 2020-го, год назад, белый полицейский Дерек Човен задушил при аресте 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Арест произошел по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой банкноты. Во время ареста Човен стоял коленом на шее Флойда 9 мин и 29 сек после того, как тот лежал лицом вниз в наручниках на асфальте. Два других полицейских, Александр Куенг и Томас Лейн, помогали задерживать Флойда. Четвертый полицейский Тоу Тао не позволил посторонним вмешиваться.

Флойд много раз жаловался, что не может дышать и умирает, прося офицера забрать ногу с шеи. Несмотря на это, Човен игнорировал просьбы. Ситуацию сняли на видео прохожие. Флойда унесла вскоре скорая, когда ему стало хуже. Примерно через час он умер в больнице.

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На следующий день видео задержания стало достоянием общественности. Всех четырех офицеров уволили с работы. Два вскрытия показали, что смерть была убийством.

Човена осудили за непреднамеренное убийство. Куенга, Лейна и Тао за помощь в убийстве. Миннеаполис согласился выплатить $27 млн ​​для урегулирования иска за неправомерный смерть, представленную семьей Флойда.

Убийство вызвало протесты в США и по миру против жестокости полиции, расизма и отсутствия ответственности полиции. Сначала акции начались как мирные, однако вскоре переросли в США в погромы и акции вандализма.

Човен стал первым белым офицером полиции Миннесоты, осужденным за убийство чернокожего. Это был также второй раз, когда офицера полиции признали виновным в убийстве в Миннесоте.

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Дата
25
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