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пятница, 10 января 2020 15:45

Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки

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Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
В прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" Фото: YouTube

16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.

Фильм сняли по мотивам романа украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".

История начинается в Станиславе во второй половине 19 века. Доктор Анґер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе.

По сюжету проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. Стефа же ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.

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В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий, Александр Кобзарь, Сергей Волосовець, Ада Роговцева, Екатерина Повар, Евгений Янович, Наталья Васько, Ирма Витовская, Важа Годердзишвили, Себастьян Цыбульский, Ясин Фараджаллах, Марина Кошкина.

В 2018 году фильм стал одним из победителей конкурса Министерства культуры Украины по предоставлению государственной поддержки фильмам патриотического направления. Общая смета фильма составил 60 млн грн, из них доля Минкульта составила 25 млн. грн.

Режиссер фильма "Аватар" Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы.

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10
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