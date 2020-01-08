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среда, 08 января 2020 17:55

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый фильм "Аватар"

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Кэмерон показал, как будет выглядеть новый фильм &quot;Аватар&quot;
Джеймс Кэмерон планирует три фильма об "Аватаре". Фото: unian.ua

Режиссер фильма "Аватар" Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы.

Несколько концепт-артов из сиквела фантастической ленты он опубликовал в официальной странице Twitter-проекта.

"В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а будете исследовать новые уголки мира", – написал режиссер на официальной странице Twitter-проекта.

На концепт-рисунках из сиквела фантастической ленты можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма, оседлавших крупных животных и охотящихся на рыбу с копьем.

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О сюжете нового "Аватара" известно только то, что происшествия будут происходить через несколько лет после первой части, а у главных героев появится дочь.

Премьера сиквела запланирована на декабрь 2021 года. Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три фильма – продолжения "Аватара".

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08
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