Кэмерон показал, как будет выглядеть новый фильм "Аватар"

Режиссер фильма "Аватар" Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы.

Несколько концепт-артов из сиквела фантастической ленты он опубликовал в официальной странице Twitter-проекта.

"В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а будете исследовать новые уголки мира", – написал режиссер на официальной странице Twitter-проекта.

На концепт-рисунках из сиквела фантастической ленты можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма, оседлавших крупных животных и охотящихся на рыбу с копьем.

In the #Avatar sequels, you won't just return to Pandora — you'll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ