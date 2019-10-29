Показали второй трейлер сериала о вселенной Звездных войн

Премьера Мандалорца. Фото: КП

28 октября опубликовали трейлер будущего сериала "Мандалорець".

В основе сериала лежит вселенная Звездных войн, сообщили в ФАКТЫ.

Пермьера сериала состоится 12 ноября. История, которая описывается в "Мандалорци", начинается за 5 лет после падения Империи в фильме "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и за 25 лет до появления первого Ордена в фильме "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы".

Зрителей ждут звездные битвы, инопланетяне и новые галактики.

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая играла Черную Вдову в франшизе от киностудии Marvel "Мстители", призналась, что планирует покинуть проект. О решении звезда рассказала на шоу Джимми Фэллона.