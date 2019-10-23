"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая играла Черную Вдову в франшизе от киностудии Marvel "Мстители", призналась, что планирует покинуть проект.

О решении звезда рассказала на шоу Джимми Фэллона.

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Героиня Скарлетт умерла в последней части "Мстители: Завершение". Marvel снимает приквел истории Черной Вдовы.

По словам Йоханссон, смерть ее персонажа окончательная.

Премьера супергеройского боевика "Черная вдова" запланирована на 30 апреля 2020-го.

34-летняя Скарлетт Йоханссон сходила на свидание с возлюбленным Колином Жоста на пляж. На фото было прекрасно видно большая татуировка на спине звезды и ягодицы с целлюлитом.