Показали, как разлагается Путин: появилось фото

Российскую художницу Варю Михайлову Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал на 160 тыс. рублей за демонстрацию собственной картины с президентом России Владимиром Путиным.

Автор: facebook.com Суд постановил уничтожить картину, которая называется "9 стадий разложения вождя"

Об этом говорится в сообщении на странице партии Открытая Россия в Facebook.

Художница вышла с плакатом данной картины на первомайский ход, после чего у нее и начались проблемы с российскими законами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Разгромили выставку художника, который рисовал Путина обезьяной": Искусствовед назвала победы и поражения 2017 года в арте

"И если в случае со штрафом - это печально неудивительно, в смысле само решение - сколько их было и сколько будет-то уничтожить картину?! В 2018 году?! Как тебе такое, Илон Маск?" – пишет Борис Конаков.

Суд также постановил уничтожить картину, которая называется "9 стадий разложения вождя".

В киевском арт-хабе "Главпочтамта" проходит выставка работ донецкого художника Романа Минина.