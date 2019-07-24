Показали финальный трейлер сериала "Пацаны"

Сериал "Пацаны". Фото: Вокруг ТВ

Amazon опубликовал финальный трейлер сериала "Пацаны".

В сериале снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг и другие.

Шоу создано Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

По сюжету, чтобы контролировать супергеройскую команду "семерка", ЦРУ создает специальный отряд "пацаны". Его голова вербует новичка, чью девушку случайно убил один из сверхлюдей, в это же время "Семерка" принимает в свои ряды новую героиню.

Премьера пилотной серии состоится 26 июля 2019 года на Amazon.

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Американский супергеройский фильм "Мстители: Завершение" от режиссеров Энтони и Джо Руссо и киностудии Marvel Studios стал самым кассовым в истории кино. Собрал в мировом прокате $2,790 млрд - 71,5 млрд грн. Обошел предыдущего лидера - "Аватар" Джеймса Кэмерона.