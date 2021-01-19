Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 468
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1035
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 864
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 396
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 783
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 747
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 765
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1242
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3573
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2043
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6471
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 918
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 279
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 00:45

Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия

  Комментировать
Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия
Сторонники Трампа пытаются ворваться в Капитолий США. Искусствоведы опасаются, что те могли повредить здание, которое само по себе является произведением искусства - образцом неоклассической архитектуры. Построенный в 1820-1827 годах. Фото: Reuters

Искусствоведы начали подсчитывать ущерб, который митингующие нанесли произведениям искусства во время штурма Капитолия США. Об этом сообщает The New York Times.

Протестующие выбили окна, сломали мебель, сорвали со стен картины, на некоторых оставили надписи, залили краской бюст одного из бывших президентов - мраморный бюст XIX века Захари Тейлора, двенадцатого президента США. Вскоре оказалось, что на скульптуре также была кровь.

Также видеозаписи зафиксировали, как один человек сунул в рюкзак фотографию Далай-ламы в рамке, другой курил марихуану в комнате с картами Орегона на стене. Человек в кожаной куртке разорвал свиток с китайскими иероглифами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили лучшие фото памятников культуры Украины 2020 года

"Больше всего меня беспокоили масштабные 18-метровые картины Трамбулле и других художников в ротонде, изображающие сцены провозглашения независимости США, и десятки скульптур в Национальном зале статуй на юге. Это самое уязвимое место Капитолия, имеет 35 статуй выдающихся американцев", - говорит 77-летний доктор Воланин. Курировал Капитолий с 1985 года, вышел на пенсию в 2015-м.

Добавил, что само здание является произведением искусства, образцом неоклассической архитектуры. Протестанты же использовали шесты, чтобы протаранить вход. Залезали на верхние этажи с помощью веревок.

Убытки из-за повреждения здания Капитолия будут покрывать налогоплательщики США, поскольку федеральные агентства обычно не имеют страхования.

6 января сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 24536
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 20268
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 19188
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 16047
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 8118
Культура
Никогда не станет хитом: Опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм
Никогда не станет хитом: Опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм Просмотров: 279
"Земля голубая, будто апельсин" получила награду за операторскую работу
"Земля голубая, будто апельсин" получила награду за операторскую работу Просмотров: 63
Выбирают лучшие украинские альбомы 2020-го
Выбирают лучшие украинские альбомы 2020-го Просмотров: 72
The Beatles возглавили американский чарт
The Beatles возглавили американский чарт
 Просмотров: 63
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
2
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
1
Курс доллара удивил стабильностью
Голосов: 455
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть