Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия

Сторонники Трампа пытаются ворваться в Капитолий США. Искусствоведы опасаются, что те могли повредить здание, которое само по себе является произведением искусства - образцом неоклассической архитектуры. Построенный в 1820-1827 годах. Фото: Reuters

Искусствоведы начали подсчитывать ущерб, который митингующие нанесли произведениям искусства во время штурма Капитолия США. Об этом сообщает The New York Times.



Протестующие выбили окна, сломали мебель, сорвали со стен картины, на некоторых оставили надписи, залили краской бюст одного из бывших президентов - мраморный бюст XIX века Захари Тейлора, двенадцатого президента США. Вскоре оказалось, что на скульптуре также была кровь.



Также видеозаписи зафиксировали, как один человек сунул в рюкзак фотографию Далай-ламы в рамке, другой курил марихуану в комнате с картами Орегона на стене. Человек в кожаной куртке разорвал свиток с китайскими иероглифами.

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"Больше всего меня беспокоили масштабные 18-метровые картины Трамбулле и других художников в ротонде, изображающие сцены провозглашения независимости США, и десятки скульптур в Национальном зале статуй на юге. Это самое уязвимое место Капитолия, имеет 35 статуй выдающихся американцев", - говорит 77-летний доктор Воланин. Курировал Капитолий с 1985 года, вышел на пенсию в 2015-м.

Добавил, что само здание является произведением искусства, образцом неоклассической архитектуры. Протестанты же использовали шесты, чтобы протаранить вход. Залезали на верхние этажи с помощью веревок.

Убытки из-за повреждения здания Капитолия будут покрывать налогоплательщики США, поскольку федеральные агентства обычно не имеют страхования.

6 января сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.