Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

Автор: imdb.com Иван Миколайчук сыграл главную роль в экранизации повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". Фильм снял режиссер Сергей Параджанов в 1964 году

20 августа 1911 года Михаил Коцюбинский начал работу над повестью "Тени забытых предков" о трагической любви украинских Ромео и Джульетты - Ивана и Марички, из враждующих гуцульских родов Палийчуков и Гутенюков. Написанная под впечатлением от пребывания писателя на Гуцульщине.

Главные герои полюбили друг друга в детстве. Пока Иван работал на полонине, Маричка погибла. Мужчина женился на Палагне, но брак был несчастливый - впоследствии та начала изменять ему с мольфаром Юрой. Иван сошел с ума, по сюжету.

Летом 1910-го 45-летний Коцюбинский впервые побывал в Карпатах. Возвращаясь с лечения в Италии, заехал в гуцульское село Криворивня, ныне Верховинский район Ивано-Франковской области. Остановился на вилле Михаила Грушевского. С учителем Лукой Гарматием и этнографом Владимиром Гнатюком ходят по горам, сплавляются на плотах-дарабах.

Решил написать повесть о жизни гуцулов. Собирает материал. Изучал местные обычаи, быт, фольклор. Посещал похороны, свадьбы. Больше всего литератора интересовали три вещи: обычай семейной мести, почему гуцулы не является верными в браке и каждый имеет любовь на стороне и институция кормильцев - когда старики живут на содержании молодого поколения. Гуцульский край назвал оригинальным, а народ необычным и сказочным.

Загорелся идеей купить в Криворивне дом. Даже нарисовал план домика с верандой, где бы можно было сидеть и беседовать в дождливую погоду. Вокруг помещения изобразил много цветов. Все обряды, прозвища, слова, явления природы, которые услышал в Криворивне и окрестностях, Коцюбинский воспроизвел в "Тенях забытых предков", изданных в 1912 году. Это было единственное его произведение из гуцульской жизни.

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Повесть создал в разгар греховной любви к Александре Аплаксиной, отклик которой прослушивается в лейтмотиве произведения. Последние 10 лет жизни Коцюбинский разрывался между двумя женщинами. Женой Верой, с которой имел 4 детей, и любовницей на 16 лет моложе - Апласкиной. Между ними возник любовный треугольник.

Писатель встретил Апласкину в 1902-м на вечеринке у общих знакомых. Писал ей письма - известно 335. Девушка сначала отказывала. Потом начала отписывать и приходить на встречи.

Летом 1907-го Вера Коцюбинская получила анонимное послание, что ее муж имеет любовницу. Затем ей в руки попало письмо Александры к Михаилу. Пошла к матери и сестре Аплаксиной, просила повлиять на нее. Мужа же уговаривала не бросать семью.

Коцюбинский признается: ему не под силу оставить семью. Александра решает: они должны прекратить отношения. Едет в отпуск. Когда возвращается - осознает, что расстаться с ним не сможет.

Писатель не покинул семью. На похороны в апреле 1913 года Вера Коцюбинская запретила принимать цветы от Александры Аплаксиной. Но у головы покойного положили именно ее венок - сплетенный из цвета яблони.

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"Из-за чего ссорились Гутенюки с Палийчуками? Это уже давно забыто. Потому что главное в истории Иванка и Марички — любовь. Неистребимая, даже после их смерти. Бытовые стычки и дрязги — это мелочи, которые проходят. А чувства остаются навсегда", - говорит режиссер Татьяна Матасова. В столичном театре "Берегиня" в прошлом году поставила спектакль "Тени забытых предков". Стала лауреатом театральной премии "Киевская пектораль" в номинации "Лучший режиссерский дебют".