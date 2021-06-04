ONUKA впервые записала дуэт

Украинская певица Onuka записала первый дуэт за восемь лет. Фото: Viva

Украинская певица Onuka выпустила совместный с группой "ДахаБраха" трек Uyavy.

Сингл войдет в третий полноформатный альбом KOLIR. Пластинка выйдет 18 июня. Будет состоять из десяти треков.

"Честно говоря, я не сильно люблю дуэты. Мне нравится, когда артист работает в своем ключе, а в дуэте часто кто-то теряет идентичность. Но наш трек с группой "ДахаБраха" мне нравится. Марко поет об обыденности жизни, девушки - о несчастной любви, а мой месседж - о мире, в котором нет бед. Все идет по кругу. И какими бы ни были проблемы, все равно завтра наступит новый день", - говорит фронтвумен Onuka Ната Жижченко.

В свою очередь Нина Гаренецкая из "ДахаБраха" также отметила, что группа редко записывает с кем-нибудь дуэты.

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Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили совместную видеоработу на песню "Країна дітей". Композицию посвятили 15-летнему Данилу Дидику, который стал жертвой теракта во время Марша единства в феврале 2015 года в Харькове.